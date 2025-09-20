PKS Nova świętuje 80-lecie i organizuje piknik moto retro

20 września, 2025

„Zakręceni na Podlasiu” to hasło przewodnie I Retro Pikniku Rodzinnego z okazji 80-lecie spółka PKS Nova. W sobotę (20.09) od 12:00 w Ogrodach Pałacu Branickich będzie moc atrakcji dla fanów motoryzacji i klimatów retro.

Zaplanowano wystawę zabytkowych samochodów i autobusów, stoisko PKS z kronikami pracowniczymi dokumentującymi historię przedsiębiorstwa, stoiska z regionalnymi smakołykami i rękodziełem, strefa zabaw dla dzieci z dmuchańcami oraz stoisko studentów Politechniki Białostockiej z drużyny Polish Bison Team z Koła Naukowego Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrycznym, którzy zaprezentują swoje autonomiczne roboty sumo. A wieczorem kino plenerowe w wyjątkowej scenerii ogrodów, gdzie o 18:30 będzie można obejrzeć „Króla Lwa”. (red.)