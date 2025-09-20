Home Wiadomości PKS Nova świętuje 80-lecie i organizuje piknik moto retro

Wiadomości

20 września, 2025

PKS Nova świętuje 80-lecie i organizuje piknik moto retro

palakt. źródło: PKS Nova
„Zakręceni na Podlasiu” to hasło przewodnie I Retro Pikniku Rodzinnego z okazji 80-lecie spółka PKS Nova. W sobotę (20.09) od 12:00 w Ogrodach Pałacu Branickich będzie moc atrakcji dla fanów motoryzacji i klimatów retro. 

 

Zaplanowano wystawę zabytkowych samochodów i autobusów, stoisko PKS z kronikami pracowniczymi dokumentującymi historię przedsiębiorstwa, stoiska z regionalnymi smakołykami i rękodziełem, strefa zabaw dla dzieci z dmuchańcami oraz stoisko studentów Politechniki Białostockiej z drużyny Polish Bison Team z Koła Naukowego Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrycznym, którzy zaprezentują swoje autonomiczne roboty sumo. A wieczorem kino plenerowe w wyjątkowej scenerii ogrodów, gdzie o 18:30 będzie można obejrzeć „Króla Lwa”. (red.)

Najnowsze wiadomości
Piłkarze cieszą się na boisku.
1:0 wygrała Jagiellonia Biał ... więcej
palakt.
PKS Nova świętuje 80-lecie i ... więcej
Hala pojazdów w szkole
Obowiązują już nowe stawki ... więcej
Konferencja prasowa przy stole.
Zakończono drugi cykl spotka ... więcej
Podlaskie podsumowało konsult ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.