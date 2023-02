PKP PLK modernizuje kolejne perony w Podlaskiem

9 lutego, 2023

Podpisanie umowy na modernizacje peronów/Fot. A. Topczewska

Perony przy dworcach PKP w Dąbrowie Białostockiej i w Augustowie zostaną przebudowane. W czwartek (9.02) zostały podpisane umowy na ich modernizację. Koszt to w sumie 5,5 mln zł.

Pieniądze pochodzą z Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, a głównym celem programu, jak mówi Michał Polak, dyrektor biura standaryzacji i utrzymania PKP PLK, jest likwidacja wykluczenia komunikacyjnego oraz zwiększenie dostępności do kolei dla lokalnej społeczności.

– W woj. podlaskim będzie do realizacji 12 zadań, dwa już są zakończone, 8 jest w fazie realizacji, a dziś podpisujemy dwa kolejne: w Dąbrowie Białostockiej i w Augustowie – mówił podczas czwartkowej konferencji Michał Polak. I dodał: – Realizacja zadania w Augustowie to koszt ponad 3 mln zł, w Dąbrowie – 2, 5 mln zł, natomiast koszt wszystkich 12 zadań wyniesie 21, 5 mln zł.

W ramach modernizacji perony będą wydłużone i podwyższone, przystosowane dla osób o ograniczonej mobilności, staną nowe wiaty, ławki, stojaki na rowery.

Z modernizacji cieszą się władze Dąbrowy i Augustowa. – To ważna inwestycja dla naszego regionu – podkreśla burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Galewicz. – Kolej to dla nas jedyny transport, który dowozi naszych mieszkańców do pracy do Białegostoku i Augustowa. Ta inwestycja daje możliwość rozwoju i polepszenia sytuacji życia mieszkańców i gminy – podkreślał burmistrz.

Z kolei Sławomir Sieczkowski, zastępca burmistrza Augustowa wskazywał, że Augustów jest marką znaną w całej Polsce. – W końcu przystanki zostaną poddane modernizacji, to ważne, bo wiemy ilu mieszkańców i turystów z nich korzysta. I jednocześnie dodał, że władze Augustowa będą też modernizować budynek dworca.

Z 12 zadań, jak podaje rzecznik PKP PLK Tomasz Łotowski, zrealizowane są przystanki na linii z Białegostoku do Czeremchy (w Kleszczelach i Suchowolcach, będzie też przebudowywany peron w Gregorowcach). Natomiast z Sokółki do Suwałk przebudowanych będzie 9 przystanków, to m.in. Sidra, Augustów, Dąbrowa Białostocka, Różanystok.

Modernizacji doczekają się również perony na linii Czyżew -Białystok, Białystok-Ełk i Ełk-Suwałki. (at)