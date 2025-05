PKO Białystok Półmaraton 2025: Rekordowa liczba uczestników i biegowe święto w stolicy Podlasia

To już 12. edycja PKO Białystok Półmaratonu, organizowanego przez Fundację Białystok Biega. Jak informuje organizator, tegoroczne zainteresowanie wydarzeniem przekroczyło wszelkie oczekiwania.

– Zbliżamy się do 8 000 uczestników, ale też to jest cały biegowy weekend, więc biegają dzieci, jest bieg na 5 km, bieg na 21 km. Na każdym z tych dystansów zaliczyliśmy rekord. Rekordowa ilość dzieci, 2000 dzieciaków na starcie w sobotę, rekordowa nocna piątka, która wystartuje w sobotę wieczorem, no i rekordowy półmaraton, gdzie już zbliżamy się do 4000 uczestników – mówi Grzegorz Kuczyński, prezes fundacji.