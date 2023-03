28 marca, 2023

Piotr Tomaszuk z medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, źródło: Teatr Wierszalin Piotr Tomaszuk z medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, źródło: Teatr Wierszalin

Piotr Tomaszuk – reżyser teatralny, dramaturg, scenarzysta, założyciel i dyrektor Teatru Wierszalin w Supraślu otrzymał medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. To najwyższe odznaczenie w dziedzinie kultury przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Medal nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, która odbyła się Teatrze Stanisławowskim w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich, minister kultury i dziedzictwa narodowego wręczył 20 wybitnym twórcom i artystom teatralnym Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Uroczystość zwieńczyła premiera spektaklu „Zemsta” w reżyserii Michała Chorosińskiego i w wykonaniu aktorów nowej artystycznej instytucji kultury – Teatru Klasyki Polskiej.

– Teatr powinien być samodzielny w myśleniu – mniej naśladować to, co modne i ulotne, a bardziej szukać tego, co jest prawdziwą odpowiedzią na wyzwania współczesności. To wszystko mam nadzieję będzie realizował powołany dziś jako instytucja kultury, współprowadzona przez MKiDN, Teatr Klasyki Polskiej. W szerokim i otwartym formacie będzie on praktykował polską klasykę – powiedział prof. Piotr Gliński podczas uroczystości.

Piotr Tomaszuk to reżyser teatralny, dramaturg i scenarzysta, założyciel Towarzystwa Teatralnego Wierszalin. W latach 2000-2003 był dyrektorem Teatru Banialuka w Bielsku-Białej, zaś w latach 2005-2007 – kierownikiem artystycznym w Teatrze Lalek Guliwer w Warszawie. Od 2006 roku pełni funkcję dyrektora Teatru Wierszalin w Supraślu.

W swoim reżyserskim dorobku ma przeszło 90 spektakli teatralnych oraz przedstawień teatru telewizji. Reżyserowane przez niego spektakle Teatru Wierszalin zdobyły wiele prestiżowych nagród m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Edynburgu, Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej czy Festiwalu Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsamość”. (mt)