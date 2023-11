Piotr Metz w Książnicy Podlaskiej. O Beatlesach i nie tylko

20 listopada, 2023

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

To gratka dla wszystkich radiowców lubiących dobrą muzykę i dobry głos. Uznana postać ze świata radia, dziennikarz muzyczny – Piotr Metz będzie gościem Środy Literackiej w Książnicy Podlaskiej 22 listopada.

Piotr Metz jest wielkim fanem The Beatles i wie o nich wszystko. Właściciel pocztówki od Johna Lennona, barki na Wiśle oraz zbyt dużej ilości płyt i vintage’ owego sprzętu audio. Pracował we wszystkich ważnych i kilku mniej ważnych stacjach radiowych w Polsce. Ma na swoim koncie setki wywiadów z największym gwiazdami zagranicznymi, to m.in. Madonna, Lady Gaga, Lenny Kravitz, Alicia Keys i polskimi. Poprowadził setki imprez kulturalnych i koncertów. Jest autorem książek: “Kocham wolność. Czyli jak zaszczepiliśmy w sobie jej gen”, “Voo Voo Dzień Dobry Wieczór”, oraz “Legenda RADMORU”.

– Spotkanie będzie okazją do rozmowy o najnowszej piosence The Beatles, a także o nośnikach muzycznych oraz o sztucznej inteligencji i o tym, co robi z głosami zwłaszcza artystów, których już nie ma – mówi Eligiusz Buczyński z Książnicy Podlaskiej, który poprowadzi spotkanie z Piotrem Metzem.

22 listopada, godz. 17:00, parter Książnicy Podlaskiej, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A. Wstęp wolny. (at)