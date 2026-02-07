Home Wiadomości Piotr Łozowik – Wiara kobiet. Wystawa w galerii Podlaskiego Instytutu Kultury

7 lutego, 2026

Piotr Łozowik – Wiara kobiet. Wystawa w galerii Podlaskiego Instytutu Kultury

W Galerii Podlaskiego Instytutu Kultury można oglądać opowieść o przekonaniach i zaangażowaniu – pokazaną z dwóch, pozornie odległych perspektyw, które łączy odwaga w jawnej deklaracji przekonań – pielgrzymek na Świętą Górę Grabarkę i ulicznych protestów.

Piotr Łozowik przyznaje, że początkowo czuł wstyd przed fotografowaniem osób, które w uniesieniu religijnym padają na kolana i autentycznie cierpią, wierząc w sens tego cierpienia. Przełamanie tej bariery nastąpiło dzięki kilku czynnikom:

  • Powszechność fotografowania: Na Świętej Górze Grabarce fotografów jest czasem tak wielu jak samych pątników, co sprawiło, że obecność z aparatem stała się elementem tego miejsca i pomogła autorowi oswoić się z sytuacją.
  • Skupienie modlących się: Autor zauważył, że osoby wierzące są tak głęboko skoncentrowane na „najbardziej intymnym przeżywaniu Boga na modlitwie”, że często w ogóle nie dostrzegają obecności fotografa.
  • Akceptacja ze strony portretowanych: Łozowik dostrzegł, że osoby te nie mają nic przeciwko byciu uwiecznionym na zdjęciach.
  • Kontakt wzrokowy: Jako doświadczony reporter, autor wypracował metodę nawiązywania kontaktu wzrokowego z osobą, której chce zrobić zdjęcie. Dzięki temu jest w stanie wyczuć, czy dana osoba wyraża na to zgodę, czy też nie.

Dzięki temu podejściu autorowi udaje się uchwycić intymne momenty wiary, pozostając jednocześnie obserwatorem, który szanuje przeżycia swoich bohaterów.

(jd)

Tekst powstał z wykorzystaniem AI

