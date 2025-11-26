Piotr Domalewski nakręcił film Ministranci (wywiad)

27 listopada, 2025

Piotr Domalewski, fot. Jerzy Doroszkiewicz Piotr Domalewski, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Wywiad z Piotrem Domalewskim koncentruje się na kulisach powstawania jego filmu Ministranci, wyjaśniając, że inspiracją była narastająca w reżyserze niezgoda na sprzeczności między deklarowanymi wartościami a działaniami Kościoła katolickiego i polityki w Polsce. Domalewski celowo wybrał młodych, „niewinnych” bohaterów, aby uniknąć filtra relatywizmu typowego dla dorosłych, a ich obsadzenie wymagało długiego procesu poszukiwania nastolatków z doświadczeniem w dyscyplinach opartych na technicznym powtarzaniu, jak sport wyczynowy czy muzyka. Reżyser podkreśla, że dzieło jest de facto obrazem współczesnej prowincjonalnej Polski widzianej oczami dzieci i porusza szerokie tematy, w tym społeczne podziały, depresję i przemoc domową. Ostatecznie, film nie jest jedynie opowieścią fabularną, ale ma służyć jako wiarygodny zapis prawdy o życiu Polaków w tamtym czasie, z nadzieją na poruszenie i rezonans również wśród przyszłych pokoleń.

Rozmawiał #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz