Piosenka aktorska studentów z Akademii Teatralnej

26 maja, 2023

Źródło: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza Filia w Białymstoku Źródło: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza Filia w Białymstoku

To będzie muzyczny powrót do lat 90. Studenci IV roku aktorstwa Akademii Teatralnej w Białymstoku szykują egzamin z piosenki. Usłyszymy kilkanaście przebojów z czołówek list przebojów końca XX wieku.

W spektaklu muzycznym pt.: “Początek świata czyli Urodziny” występują studenci, którzy urodzili się w latach 90., a jest to dekada obfita w skojarzenia, które teraz powróciły do popkultury.

– To jest czas, w którym oni się kształtowali, może nawet nie pamiętając, chłonęli kulturę i świat. To był ich pierwszy kontakt ze sztuką – mówi Maria Żynel, reżyserka spektaklu. – Jeden z utworów jest z lat 80., ponieważ pozwoliłam sobie na włączenie do repertuaru piosenkę, która jest z roku moich urodzin, więc będzie to utwór „Mama” Genesis, który zaczyna cały spektakl. Jest też kilka takich wycieczek w lata dwutysięczne, bo to jest blisko, więc to krąży wizualnie i muzycznie.

Utwory często mają nową aranżację i przekaz, ponieważ studenci zauważali, że popularna interpretacja może być niewłaściwa, więc proponują swoją.

Za aranżację i akompaniament odpowiada Krzysztof Kulikowski. Premiera spektaklu “Początek świata czyli Urodziny” będzie w sobotę (27.05) o 16:00 i 19:00 w Teatrze Szkolnym. Kolejne pokazy w niedzielę (28.05), poniedziałek (29.05) i wtorek (30.05). Obowiązuje telefoniczna rezerwacja biletów. (hk)

Z twórcami spektaklu “Początek świata czyli Urodziny” rozmawiała Hanna Kość: