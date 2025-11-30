Piłkarze Jagiellonii Białystok w niedzielę ponownie ruszają do ligowej rywalizacji.

30 listopada, 2025

O 17:30 żółto-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Stawką jest możliwość dogonienia w tabeli Ekstraklasy liderującego Górnika Zabrze. Białostoczanie tracą do zabrzan trzy punkty, a dzięki potknięciu Górnika w piątkowym meczu z Radomiakiem – przegranym aż 0:4 – mają szansę wyrównać dorobek punktowy lidera, mimo że nadal mają dwa zaległe spotkania.

W ostatni weekend Jaga pauzowała – jej mecz z GKS-em Katowice został odwołany przez intensywne opady śniegu. Za to w czwartek drużyna podbudowała morale, pokonując u siebie fiński KuPS Kuopio 1:0 w rozgrywkach LK. Ten wynik daje białostoczanom osiem punktów i realne widoki na awans co najmniej do rundy barażowej o 1/8 finału.

Do zimowej przerwy Jagiellonię czeka jeszcze sześć spotkań – ligowych, pucharowych i w LK – z czego tylko jedno w Białymstoku.

Początek meczu Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok dzisiaj (30 listopada) o 17:30.

(pc)