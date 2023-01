Piłkarze Jagi trenują w Belek. Pazdan: Nie możemy oszczędzać się

Styczeń 4, 2023

Michał Pazdan, źródło: jagiellonia.pl Michał Pazdan, źródło: jagiellonia.pl

„Nie możemy oszczędzać się” – mówi zawodnik Jagiellonii Białystok Michał Pazdan. Piłkarz wraz z innymi żółto-czerwonymi przygotowuje się do rundy wiosennej w tureckim Belek.

Stoper Jagi powrócił do treningów do dłuższej nieobecności spowodowanej kontuzją. Ostatni swój mecz ligowy rozegrał na początku września.

– Cieszę się, że wróciłem do treningów, bo długo trwała moja przerwa. Zacząłem w Białymstoku na sztucznym boisku, a tu na miejscu mamy świetne warunki i możemy potrenować w okresie zimowym – powiedział Michał Pazdan. – Ostatni ligowy mecz rozegrałem we wrześniu, a okres przygotowawczy służy właśnie temu, żeby dojść do pełni sprawności. Nie możemy się oszczędzać, grać asekuracyjnie. Kontuzja trochę się przedłużała, ale teraz już jestem doleczony na maksa i chcę teraz wejść w normalny rytm.

Pazdan to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Dumy Podlasia z obecnej kadry.

Na obozie przygotowawczym w Turcji jest blisko 30 piłkarzy Jagi. Pierwszy z trzech sparingów kontrolnych zespół rozegra już w najbliższą sobotę (07.12) z szóstym zespołem rumuńskiej ekstraklasy – FC Hermannstadt. (mt)