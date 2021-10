Piłkarsko-miejska promocja Jagiellonii i Białegostoku

Październik 27, 2021

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Białystok wspólnie z Jagiellonią przygotował gadżety nawiązujące zarówno do miasta, jak i do drużyny. To gra karciana oraz szalik. Ich przygotowanie jest elementem odnowionej w lipcu współpracy pomiędzy magistratem a klubem.

– Przygotowaliśmy 500 egzemplarzy gry, która łączy refleks i spostrzegawczość z wiedzą o najbardziej rozpoznawalnym białostockim klubie oraz samym Białymstoku. To świetna okazja do poznania symboli klubu i naszego miasta. Zabawa i promocja w jednym. Zachęcam do śledzenia miejskich profili w mediach społecznościowych, będzie niejedna szansa na zdobycie gry – powiedział zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki.

Drugim gadżetem jest żółto-czerwony szalik z napisem: Jagiellonia 1920. Miasto Białystok z Jagiellonią, który będzie do kupienia w oficjalnym sklepie klubu. (ea)