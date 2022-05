Piłkarski turniej charytatywny w Białymstoku – organizatorzy przedłużyli termin zgłoszeń

Maj 20, 2022

fot. Małgorzata Turecka

To będzie rywalizacja sportowa w szczytnym celu. 29 maja na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbędzie się charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Mecz o Mecz. Zagraj z Jagiellonią Białystok”. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na zakup karetki dla Lwowa.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który jest organizatorem przedsięwzięcia, do poniedziałku (23.05) przedłużył termin zgłoszeń chętnych drużyn.

– Przedłużymy termin zgłoszeń dla chętnych drużyn, bo dostajemy telefony z pytaniami. Niektórzy jeszcze formułują te drużyny. Na tę chwilę mamy 10 zespołów. Na pewno ma być dobra atmosfera. To nie chodzi tylko o czysto taką profesjonalną rywalizację sportową, chociaż niektórzy z uczestników kiedyś grali półprofesjonalnie czy profesjonalnie. Mamy zgłoszenia i służb mundurowych, z uczelni i po prostu pasjonatów futbolu. Chodzi o to, żeby pomóc Ukraińcom kupić karetkę dla Lwowa, która jest tak potrzebna do ratowania życia – mówi rzecznik prasowy uczelni, Marcin Tomkiel.

Najlepsza drużyna zmierzy się z zawodnikami Jagiellonii Białystok.

– Na boisku grać będzie jednorazowo 6 zawodników z bramkarzem. Natomiast drużyny mogą liczyć 15 osób. Eliminacje to dwa razy po 10 minut, natomiast mecz finałowy z byłymi i obecnymi zawodnikami Jagiellonii to jest już dwa razy po 20 minut – dodaje Tomkiel.

Na zakup nowej karetki z wyposażeniem potrzeba 250 tys. złotych. Jak dotąd pracownicy uczelni zebrali niemal 180 tys. złotych. (mt)