Piknik Rodzinny na Politechnice Białostockiej

Wrzesień 18, 2022

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Moc atrakcji dla dzieci i dorosłych czekało na Pikniku Rodzinnym na terenie kampusu Politechniki Białostockiej. Była m.in. wata cukrowa, lody, popcorn, dmuchańce, balonowe zoo, eurobungee, pneumatyczny dart czy kino plenerowe.

Można było również poznać ofertę m.in. z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, Książnicy Podlaskiej czy Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz podziwiać wynalazki kół naukowych z największej w regionie uczelni technicznej.

– Politechnika jest otwarta dla wszystkich, to jest nasza misja – mówi rektor Politechniki Białostockiej, prof. Marta Kosior-Kazberuk. – Pokazujemy nasz potencjał i nasze możliwości. Stwarzamy warunki do integracji, zabawy i to takiej rodzinnej. Warto obejrzeć osiągnięcia naszych studentów. Jest to wiele osiągnięć, które tutaj można dotknąć. Można je zobaczyć nie tylko na obrazku, ale można je dotknąć, spróbować jak to działa, zobaczyć jak to jeździ i dlaczego jeździ.

Podczas pikniku można było zobaczyć m.in. monster trucka, bolid CMS-08, czy łazika marsjańskiego – maszyny zbudowane przez koła naukowe Politechniki Białostockiej.

Współorganizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Podlaskiego.

– Wszystko co w tym pikniku może dać nam przyjemność i spowodować, że oderwiemy się od dnia codziennego, to służy naszym mieszkańcom. Jestem pod wrażeniem pracy studentów. To pokazuje, jak na wysokim poziomie jest Politechnika Białostocka – mówi marszałek Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki.

Uczestnicy Pikniku mogli wziąć udział w akcji krwiodawstwa w mobilnym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Było również kino plenerowe, które prezentowało film familijny „Lego Przygoda część 1”, później widzowie zobaczyli wielki przebój kinowy – „Joker”. (hk)

Relację z wydarzenia przygotowała Hanna Kość: