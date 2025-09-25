Home Wiadomości Piknik prozdrowotny i podpisanie deklaracji o działaniach profilaktycznych w Światowym Dniu Ginekologii Onkologicznej

25 września, 2025

Piknik prozdrowotny i podpisanie deklaracji o działaniach profilaktycznych w Światowym Dniu Ginekologii Onkologicznej

Światowy Dzień Ginekologii Onkologicznej, fot. Hanna Kość
Z bezpłatnych badań takich jak cytologia płynna, USG tarczycy i piersi czy sprawdzenie znamion skórnych oraz z indywidualnych konsultacji z ginekologiem onkologiem, hematologiem, ortopedą i fizjoterapeutą korzystali dziś białostoczanie na dziedzińcu Pałacu Branickich w ramach Światowego Dnia Ginekologii Onkologicznej.

 

Piknik prozdrowotny miał zachęcić i przekonać niezdecydowanych do regularnych badań profilaktycznych. Badania i konsultacje poprzedziło podpisanie deklaracji, w której Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz z władzami samorządowymi i wojewódzkimi, Stowarzyszeniem OncoVictory, kuratorium oświaty i podlaskim oddziałem NFZ zobowiązali się do organizowania działań dotyczących profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promowania szczepień przeciwko HPV oraz zapewnienia równego dostępu do leczenia.

– Coraz więcej młodych osób choruje, coraz więcej osób choruje właśnie na nowotwory i coraz więcej osób zgłasza się w późnych stopniach zaawansowania i to jest problem w naszym województwie – mówi prof. Paweł Knapp, koordynator Uniwersyteckiego Centrum Onkologii i podlaski konsultant ds. ginekologii onkologicznej. – Badania dostępne są na co dzień. Dlaczego dzisiaj znaleźliśmy czas, a nie znajdujemy tego czasu w inne dni? Na to pytanie ciągle nie znajduję odpowiedzi. I dlatego podpisanie tej deklaracji, gdzie udało się w jednym miejscu, w jednym czasie spotkać się w gronie samorządowców, naukowców, lekarzy, wydaje mi się bardzo istotnym elementem.

Rocznie około 12 tysięcy kobiet choruje na nowotwory ginekologiczne, a 19 tysięcy pań dowiaduje się o raku piersi. Wiele z przypadków jest całkowicie wyleczalnych dzięki wczesnej diagnostyce. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

 

