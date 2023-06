Piknik „Drugie życie drzew”

14 czerwca, 2023

Drugie życie drzew/Fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok

Kąpiel leśna, gra terenowa, malowanie drzewek i wiele innych atrakcji czeka na III Pikniku edukacyjnym pod hasłem „Drugie życie drzew”, który odbędzie się w sobotę (17 czerwca) w Parku Konstytucji 3 Maja.



„Drugie życie drzew” to projekt edukacyjny, który przybliża bogactwo zamierających, zmurszałych lub powalonych drzew, będących siedliskiem wielu gatunków roślin i grzybów oraz miejscem schronienia i życia dla wielu gatunków zwierząt. Zachowanie martwych pni drzew i kłód ma wielkie znaczenie dla zachowania bioróżnorodności, zwłaszcza w parkach miejskich, gdzie martwe drewno właściwie nie występuje, bo jest usuwane jako nieestetyczne lub zagrażające bezpieczeństwu ludzi.

Jedną z głównych atrakcji pikniku będzie przyrodnicza gra terenowa polegająca na odnalezieniu oznaczonych punktów na terenie Parku Konstytucji 3 maja. Na zwycięzców czekają nagrody. Uczestnicy pikniku będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Zaplanowano także malowanie drewnianych drzewek i kolorowanek przyrodniczych, układanie ekologicznej „mandali”, oglądanie chmur.

W ramach wydarzenia odbędą się również warsztaty pn. „Leśna kąpiel terapeutyczna”, podczas których Katarzyna Simonienko z Centrum Terapii Lasem pokaże uczestnikom jak chodzić po lesie, żeby skorzystać z tego, o czym dawno już zapomnieliśmy. W trakcie seansu uczestnicy dowiedzą się, jakie sygnały powinien odbierać nasz mózg, aby poczuć się bezpiecznie, wprowadzić w stan relaksu, zmniejszyć stres fizjologiczny i poprawić odporność, dlaczego las naturalny jest zdrowszy niż hodowlany i po co człowiekowi do szczęścia bioróżnorodność. Zgłoszenia do udziału w „Terapeutycznej kąpieli leśnej” przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej. Liczba miejsc jest ograniczona – termin rejestracji elektronicznej obowiązuje do 15 czerwca do godz. 15.00.

Piknik odbędzie się na polanie przy Alei Ambientowej (od strony kładki przy ul. Zwierzynieckiej), w godzinach 10.00-13.00. (at)