Piknik charytatywny dla chorej na SMA Adelki. Zagra Czeremszyna

Wrzesień 1, 2021

źródło: siepomaga.pl

Zespół Czeremszyna wystąpi z koncertem charytatywnym z myślą o 14-miesięcznej Adelce. Dziewczynka choruje na SMA.

Podczas wydarzenia będą zbierane środki na najdroższy lek świata, który może zatrzymać chorobę, a którego koszt wyceniany jest na ponad 9 mln złotych.

– Stan Adelki jest bardzo trudny. Dziewczynka cały czas walczy, jest rehabilitowana. Rodzice każdego z dnia z nią ćwiczą. To są ćwiczenia nieprzyjemne dla dziecka. Adelka mimo wszystko jest pogodną dziewczynką, uśmiechniętą. Z tym uśmiechem to jest tak, że niestety w przypadku SMA, czyli zaniku mięśni i uśmiech z czasem zanika. Ten uśmiech Adelki jest delikatny, ale przesłodki. To jest taki mały Aniołek, Słoneczko – mówi współorganizatorka pikniku, Dagmara Widanow-Murawska.

Piknik charytatywny z Czeremszyną odbędzie się w najbliższą niedzielę (05.09) o 12.00 na terenie Przedszkola Puszczyk.

W programie wydarzenia jest wiele atrakcji. To poza koncertem Czeremszyny także spotkanie z alpakami, przeróżne warsztaty kulinarne, gry i zabawy, oraz kiermasze.

Adelce można pomóc poprzez stronę www.siepomaga.pl/adelka, gdzie trwa internetowa zbiórka. (mt)

O Adelce i szczegółach organizowanego z myślą o dziewczynce pikniku charytatywnego opowiada współorganizatorka wydarzenia, Dagmara Widanow-Murawska.