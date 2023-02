PIK zaprasza na warsztaty linorytu

13 lutego, 2023

Białostockie Spodki, fot. Katarzyna Cichoń

Podlaski Instytut Kultury organizuje warsztaty projektowania i wykonywania odbitek graficznych techniką linorytu. Szkolenie odbędzie się 23 lutego, o godz. 9.00 w Spodkach PIK.

Linoryt to technika graficzna należąca do druku wypukłego, w której matryca wykonana jest z linoleum. Historia linorytu sięga końca XIX wieku. Technikę tę wykorzystywało wielu artystów, m. in. Pablo Picasso. Do dziś jest popularna zarówno wśród twórców zawodowych, jak i amatorów. Podczas warsztatów będzie można poznać materiały techniczne – dłuta, matryce, prasę drukarską oraz nauczyć się projektować i wykonywać odbitki graficzne.

Warsztaty poprowadzi Adam Ślefarski – pracownik Działu Sztuki Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku. Ceniony malarz i fotograf z dużym doświadczeniem w projektowaniu i realizacjach graficznych. Członek Związku Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa, autor i współautor licznych wystaw. (mt)