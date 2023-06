PIK zaprasza na przejazd rowerowy szlakiem białostockich murali

19 czerwca, 2023

Mural „Dziewczynka z konewką”, źródło: PIK Mural „Dziewczynka z konewką”, źródło: PIK

To okazja, by bliżej poznać Białystok od jego streetartowej strony. Podlaski Instytut Kultury zaprasza 1 lipca na przejazd rowerowy szlakiem białostockich murali.

Szlak prowadzi 8-kilometrową trasą i omija drogi o dużym natężeniu ruchu samochodowego. To przejazd w niewielkiej 15-osobowej grupie. Rowerowym szlakiem murali mogą wyruszyć rodziny, ale dzieci muszą mieć skończone dziesięć lat. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna. Chętni muszą się wcześniej zapisać.

Przejazd potrwa od godz. 10.30 do 14.00. To propozycja dla wszystkich tych, którzy lubią jeździć rowerem, poznawać turystyczne atrakcje i kochają murale, a wiadomo, że w Białymstoku jest ich kilka i wszystkie warte są uwagi. Jeden z najbardziej znanych i lubianych murali na świecie to „Dziewczynka z konewką” która powstała w 2012 roku z inicjatywy Podlaskiego Instytutu Kultury i która zajmuje zaszczytne miejsce we wszystkich przewodnikach z zakresu street art.

Koszt wycieczki to 35 zł. od osoby. PIK zapewnia w tej cenie przewodnika, który opowie o muralach, dwóch opiekunów, ubezpieczenie, wodę (1 litr na osobę) i batonik energetyczny, szkolenie rowerowe, a w razie potrzebny drobny serwis roweru. Przedstawiciele Stowarzyszenia Rowerowy Białystok, które jest partnerem przedsięwzięcia, opowiedzą też krótko o tym jak przygotować rower do sezonu.

Ekwipunek zalecany to plecak, pożywienie (w ilości odpowiedniej dla danego użytkownika) kask, klucze, pompka. Natomiast ekwipunek niezbędny to woda/napój izotoniczny (w ilości odpowiedniej dla danego użytkownika), ubranie dostosowane do panujących warunków atmosferycznych np. kurtka w razie wiatru lub deszczu, w miarę możliwości telefon i dokument tożsamości.

Na przejazd szlakiem rowerowym należy się zgłosić wypełniając formularz zamieszczony na stronie PIK. Tam też można znaleźć regulamin przejazdu, z numerem konta i szczegółowymi informacjami. Miejsce zbiórki to: Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 w Białymstoku, wyjazd 1 lipca, godz. 10.30. (mt)