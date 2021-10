PIK zaprasza na koncert finałowy konkursu Rockowania 2021

Październik 22, 2021

Siedem lokalnych kapel powalczy o zwycięstwo w szóstej już edycji konkursu Rockowania organizowanego przez Podlaski Instytut Kultury. Finał muzycznych zmagań w najbliższą sobotę (23.10) od 16.00 w Spodkach.

W tegorocznym finale zmierzą się zespoły: Etherios, Kill the head, Revera, Obraz Kontrolny, Complane, Devaner i Ten Inches.

– Poziom zespołów jest bardzo wysoki. Myślę, że jury będzie miało nie lada kłopot w wybraniu najlepszej kapeli – mówi Artur Szydłowski, koordynator Rockowań.

Swój mini koncert da także grupa Godzina 12 – laureat pierwszego miejsca Rockowań z ubiegłego roku. Gwiazdą finału będzie Juan Carlos Cano i zespół Enclose.

– Atrakcją wieczoru jest występ niesamowitego wokalisty rockowego, zwycięzcy jednej z edycji The Voice of Poland. Zapowiada się bardzo ciekawy koncert. Myślę, że dla wszystkich miłośników porządnego rockowego wokalu to będzie nie lada muzyczna uczta – mówi Artur Szydłowski.

Dla najlepszej kapeli przewidziano nagrodę w wysokości 5 tys. złotych. Za drugie miejsce jest 2,5 tys, za trzecie – 1,5 tys. złotych. (mt)