PIK szuka muzycznych talentów. XIV Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus

Sierpień 5, 2022

Źródło: Podlaski Instytut Kultury Źródło: Podlaski Instytut Kultury

Podlaski Instytut Kultury szuka muzycznych talentów, młodych ludzi zafascynowanych dobrą piosenką z wartościowym tekstem. Do 15 sierpnia można się zgłaszać do XIV Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus.

W festiwalu mogą wziąć udział soliści i duety wokalne, uczniowie i studenci szkół artystycznych (teatralnych, muzycznych, estradowych), a także osoby dotychczas niezwiązanych zawodowo z estradą.

– Szukamy takich osób, które potrafią i kochają śpiewać oraz chcą skonfrontować swój talent i umiejętności z profesjonalistami – wskazuje Emilia Świętochowska z Podlaskiego Instytutu Kultury. – W ramach tego festiwalu młodzi ludzie zaśpiewają piosenkę Łucji Prus, ale nie tylko, bo również innych autorów, np. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty czy Jana Wołka w nowych aranżacjach czy interpretacjach.

Bo Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus jest okazją do promocji młodych talentów i nowych piosenek z dobrą muzyką i dobrym tekstem. Każdy dzień imprezy zwieńczony jest koncertem gwiazd polskiej sceny piosenki literackiej. – Zapraszamy fantastycznych gości. W poprzednich latach byli tu m.in.: Irena Santor, Anna Maria Jopek, Katarzyna Groniec, Marian Opania, Stanisława Celińska, Stanisław Sojka, Zbigniew Zamachowski i wielu innych – wylicza Emilia Świętochowska.

Występy oceniają m.in. Włodzimierz Nahorny, Janusz Strobel i Jan Wołek. Jak co roku, przyznawana jest też nagroda Związku Artystów Scen Polskich.

– Promujemy młode talenty. Młodzi ludzie mogą zaprezentować się przed fachowym jury. To okazja nie tylko, by wystąpić na scenie, ale też możliwość, aby ludzie, którzy mają ogromny dorobek ocenili to – dodaje Emilia Świętochowska.

Festiwal odbędzie się w dniach 30 września – 2 października w Spodkach Podlaskiego Instytutu Kultury przy ul. św. Rocha 14 w Białymstoku oraz Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku. (at)