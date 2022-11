Piesi i rowerzyści powinni nosić elementy odblaskowe

Listopad 25, 2022

Odblaskowe opaski/ źródło. Podlaska Policja Odblaskowe opaski/ źródło. Podlaska Policja

Piesi i rowerzyści poruszający się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, muszą używać elementów odblaskowych. To nie tylko obowiązek, bo widoczność może uratować życie.

Mgła, deszcz, zmierzch – te jesienne zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głównie piesi i rowerzyści, są mniej widoczni i bardziej narażeni na potrącenia. – Każdy odblask umieszczony na odzieży zwiększa widoczność pieszego, nie tylko poza obszarem niezabudowanym. Zalecamy używanie tego typu elementów także w mieście – podkreśla Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Policjanci przypominają, że w czasie złej widoczności, gdy pieszy ma na sobie ubranie w ciemnych kolorach i nie posiada elementów odblaskowych, kierowca dostrzega go z dużym opóźnieniem. W ciemnościach pieszy widzi reflektory samochodu nawet z odległości kilku kilometrów, ale kierowca dostrzeże go dopiero, gdy zauważy sylwetkę człowieka w zasięgu świateł auta.

Po ciemku, bez elementów odblaskowych, jesteśmy widoczni w światłach mijania z odległości zaledwie 20 – 30 metrów. Jeśli kierowca jedzie z prędkością 90 km/h, to pokonuje 25 metrów w ciągu 1 sekundy i nie ma szans na jakąkolwiek reakcję gdy zauważy na swojej drodze pieszego. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy (np. zawieszki, opaski, kamizelki, jaskrawe parasolki, itp), odbijający światła samochodu, kierowca spostrzeże go już z odległości 130 -150 metrów, czyli około 5-10 razy szybciej. To może uratować pieszemu życie.

Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu). (at)