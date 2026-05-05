Pierwszy wybór kierunku studiów: co warto przemyśleć zanim złożysz dokumenty?

5 maja, 2026

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Maturzyści z Podlasia często automatycznie zawężają swoje plany wyłącznie do lokalnych wydziałów. Odrzucają ciekawe opcje z innych miast przez zwykłą obawę przed kosztami przeprowadzki. Nowoczesne uczelnie pozwalają jednak zdobywać wykształcenie bez pakowania walizek. Jeśli interesuje cię zarządzanie lub psychologia, możesz uczyć się zdalnie od ekspertów z całego kraju. Taka elastyczna forma ułatwia start i pozwala szybciej złapać pierwsze branżowe kontakty.

Twój kierunek nie zamyka drzwi. On je dopiero otwiera

Pierwsze przekonanie, z którym warto się zmierzyć przed złożeniem dokumentów, brzmi tak: wybrany kierunek wyznacza zawód na całe życie. To szkodliwy mit, który paraliżuje kandydatów bojących się podjąć błędną decyzję. Efekt często bywa odwrotny od zamierzonego – zamiast spokojnie przeanalizować opcje, maturzyści wybierają cokolwiek lub ślepo idą za modą i tym, co uchodzi za „przyszłościowe”.

Tymczasem kierunek studiów rzadko zamyka drzwi, a znacznie częściej otwiera je na zupełnie nieoczekiwane sposoby. Absolwenci zarządzania trafiają do marketingu, finansów, logistyki, działów HR czy własnych firm. Osoby po psychologii pracują jako specjaliści UX, rekruterzy i konsultanci biznesowi, a po prawie – w compliance, administracji czy dyplomacji. Wybrany program kształtuje przede wszystkim zestaw kompetencji i konkretny sposób myślenia, a nie gotowe stanowisko, które obejmiesz w lipcu zaraz po obronie dyplomu.

Taka perspektywa mocno odciąża samą decyzję. Twój wybór nie musi być w stu procentach idealny. Wystarczy, że będzie dobrze przemyślany.

Złe kryteria, którymi kieruje się większość kandydatów

Najczęstsze powody wyboru kierunku studiów to: prestiż uczelni lub kierunku, rady rodziców, wybory znajomych, ogólne przekonanie o „zapotrzebowaniu na rynku pracy” i – rzadziej, ale też – własne zainteresowania bez sprawdzenia, jak wyglądają realne studia w tym obszarze.

Każde z tych kryteriów ma swoją wartość. Żadne nie wystarczy samo w sobie. Prestiż nie zastąpi programu dopasowanego do tego, jak ktoś myśli i co chce robić. Opinia rodziców jest zazwyczaj zakorzeniona w rynku pracy sprzed dwudziestu lat. Zainteresowanie tematem nie jest tym samym co chęć spędzenia czterech lat na specyficznych zajęciach, jakie ten temat generuje akademicko.

Zanim kandydat złoży dokumenty, warto żeby odpowiedział sobie na kilka pytań, które rzadko pojawiają się w poradnikach dla maturzystów:

Czy wiem, jak wyglądają pierwsze dwa semestry tego kierunku – nie tylko jego nazwa, ale konkretne przedmioty, forma zajęć, sposób zaliczania?

– nie tylko jego nazwa, ale konkretne przedmioty, forma zajęć, sposób zaliczania? Czy znam kogoś, kto go skończył i pytam go, gdzie pracuje, a nie czy jest zadowolony z wyboru?

i pytam go, gdzie pracuje, a nie czy jest zadowolony z wyboru? Czy kierunek daje mi zestaw kompetencji, które chciałbym mieć , czy tylko tytuł, który dobrze brzmi?

, czy tylko tytuł, który dobrze brzmi? Czy forma studiowania – tryb, lokalizacja, organizacja tygodnia – pasuje do tego, jak żyję i co planuję?

– tryb, lokalizacja, organizacja tygodnia – pasuje do tego, jak żyję i co planuję? Czy rozważyłem uczelnie spoza Białegostoku, które działają w trybie umożliwiającym studiowanie bez zmiany miejsca zamieszkania?

Ostatnie pytanie jest często pomijane, bo kandydaci z województwa podlaskiego automatycznie ograniczają wyszukiwanie do lokalnej oferty. Tymczasem liczba kierunków dostępnych poza miejscem zamieszkania jest dziś realnie szersza niż kiedykolwiek.

Czego szukać w programie, zanim podpiszesz umowę

Program studiów wygląda podobnie na każdej uczelni, jeśli czyta się tylko jego nazwę. Różnice wychodzą przy szczegółach, które kandydaci rzadko sprawdzają przed rekrutacją:

Kim są prowadzący zajęcia – sprawdź, czy wykładowcy to aktywni praktycy zawodowi, czy wyłącznie teoretycy z katedr akademickich. W obszarach takich jak zarządzanie, prawo czy informatyka ma to bezpośrednie przełożenie na aktualność wiedzy i realny przebieg ćwiczeń.

– sprawdź, czy wykładowcy to aktywni praktycy zawodowi, czy wyłącznie teoretycy z katedr akademickich. W obszarach takich jak zarządzanie, prawo czy informatyka ma to bezpośrednie przełożenie na aktualność wiedzy i realny przebieg ćwiczeń. Jak wygląda siatka przedmiotów na pierwszym roku – zweryfikuj, czy program od razu buduje kompetencje zawodowe, czy przez trzy semestry wymusza zaliczanie ogólnych podstaw przed przejściem do konkretnej specjalności.

– zweryfikuj, czy program od razu buduje kompetencje zawodowe, czy przez trzy semestry wymusza zaliczanie ogólnych podstaw przed przejściem do konkretnej specjalności. Jaka jest rzeczywista ścieżka absolwenta – opieraj się na danych, a nie obietnicach. Uczelnie objęte systemem ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów) publikują twarde informacje o zarobkach i wskaźnikach zatrudnienia, co daje znacznie lepszy obraz sytuacji niż foldery rekrutacyjne.

Dla przykładu, WSB-NLU przy wybranych kierunkach pokazuje kadrę dydaktyczną złożoną z wykładowców, praktyków i ekspertów. Na zarządzaniu uczelnia podkreśla udział prowadzących z doświadczeniem biznesowym, a kandydat może dodatkowo sprawdzić publiczne dane o losach absolwentów. W zestawieniu ELA kierunek Zarządzanie prowadzony stacjonarnie w języku angielskim zajął 3. miejsce w Małopolsce pod względem zarobków absolwentów. To nie zastępuje analizy programu, ale pomaga odróżnić ofertę opartą wyłącznie na deklaracjach od tej, którą można zestawić z twardymi danymi.