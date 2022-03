Pierwszy weekend wiosny z Dramatycznym. Teatr przygotował promocyjne ceny biletów

Marzec 18, 2022

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Z okazji pierwszego dnia wiosny, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku przygotował promocję dla swoich widzów. To tańsze bilety na dwie sztuki grane od 25 do 27 marca.

W tym terminie Dramatyczny wystawi „Boga mordu” w reżyserii Katarzyny Deszcz oraz farsę „Wszystko w rodzinie” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza.

– Zbliża się nie tylko pierwszy dzień wiosny, lecz także Międzynarodowy Dzień Teatru, do którego intensywnie się przygotowujemy. Jednakże chcemy nieco wcześniej zachęcić widzów do kontaktu ze sztuką, dlatego zapraszamy do skorzystania z promocji, która obejmuje dwie sztuki, cenione przez białostocką publiczność – mówi Piotr Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

„Bóg mordu” to sztuka autorstwa Yasminy Rezy przedstawiająca dwie pary małżeńskie, które spotykają się w sprawie bójki swoich dzieci. Bohaterowie szybko dają się ponieść nerwom i emocjom, pokazując mechanizmy wpadania w furię, jakie towarzyszą każdemu człowiekowi.

Natomiast w farsie „Wszystko w rodzinie” wyreżyserowanej przez Witolda Mazurkiewicza widzowie mogą być świadkami połączenia dwóch wydarzeń: zjazdu neurologów oraz przygotowywania świątecznego przedstawienia dla pacjentów. Te dwa zdarzenia tworzą dynamiczną, zaskakującą i skomplikowaną akcję.

Teatr Dramatyczny zaprasza na sztukę „Bóg mordu” 26 oraz 27 marca, o godz. 16:00 do Podlaskiego Instytutu Kultury. Zaś farsę „Wszystko w rodzinie” będzie można obejrzeć 25 marca, o godz. 18:00 oraz 26 i 27 marca, o godz. 19:00 w Kinie Ton.

Bilety w obniżonej cenie będzie można nabyć od poniedziałku (21.03) na stronie internetowej Teatru. (mt)