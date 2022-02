Pierwszy transport humanitarny z Białegostoku wyjechał do Lwowa. Zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy nadal trwa

Luty 28, 2022

Pierwszy transport z najpilniejszymi rzeczami dla Ukraińców wyjechał z Białegostoku do Lwowa. Kartony z lekami, żywnością, opatrunkami, kocami zostały załadowane do kilku busów, które wyjechały w niedzielne (27.02) popołudnie.

Było to możliwe dzięki szybkiej reakcji białostoczan. Zbiórka dla Lwowa rozpoczęła się w sobotę (26.02), a dzień później wszystko było już gotowe.

Od dzisiaj (28.02) między innymi w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św Rocha nadal będą przyjmowane dary dla Ukrainy i jej mieszkańców.

– Ta zbiórka będzie kontynuowana nie tylko w CAS-ie, ale również we wszystkich, ale również we wszystkich punktach Urzędu Miasta, jak również we wszystkich naszych placówkach oświatowych, w szkołach. A jeżeli dodatkowo beda płynęły jakieś sygnały, to również będziemy się zwracali o pomoc, bo jest ona niezwykle potrzebna, a mamy bezpośredni kontakt z miastami ukraińskimi, które liczą na nasze wsparcie – mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Informacje o tym, jakie rzeczy są potrzebne można znaleźć w mediach społecznościowych i na oficjalnej stronie miasta.

– Jeszcze raz powtórzę, potrzebna jest żywność z długim terminem przydatności, środki opatrunkowe i higieniczne, jak również koce, karimaty, śpiwory, materace. Natomiast nie zbieramy ubrań, prosimy ich nie przynosić – dodawał zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki

W akcję magistratu „Białystok pomaga Ukrainie” włączyła się również Politechnika Białostocka. Nowe koce i śpiwory oraz środki opatrunkowe i lecznicze można przynosić między 8.00 a 15.00 na cztery wydziały oraz do Centrum Nowoczesnego Kształcenia, które znajdują się na kampusie przy ul. Wiejskiej, a także na Wydział Architektury przy ul. Sosnowskiego oraz na Wydział Inżynierii Zarządzania w Kleosinie.