Pierwszy Podlaski Nerd Fest w Białymstoku

Gry, fantastyka, manga – to będzie pierwszy Podlaski Nerd Fest dla fanów i nie tylko. Od 6 do 10 grudnia na wszystkich piętrach Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku będą odbywać się warsztaty, spotkania i kiermasze.

Wydarzenie jest poświęcone szeroko pojętej popkulturze. Zaplanowane eventy koncentrują się wokół tematyki gier wideo, planszówek, literatury fantastycznej i mang – mówi Jan „Johnny” Wyspiański z Fundacji Grający Białystok Johnny’ego.

Książnica zostanie całkowicie zaadaptowana na potrzeby wydarzenia. Tym samym pierwszy Podlaski Nerd Fest to łącznie 6917 metrów kwadratowych powierzchni (6 pięter), na których symultanicznie odbywać będą się warsztaty, spotkania autorskie, panele dyskusyjne, wystawy, strefa retro gamingu, konkursy cosplay, RPG, kiermasze gier planszowych i elektronicznych, a nawet koncerty i spektakle.

Podlaski Nerd Fest organizuje Fundacja Grający Białystok Johnny’ego wraz z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przy wsparciu Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego.

Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. (red.)

O szczegółach Podlaskiego Nerd Festiwalu w Książnicy opowiada Jan „Johnny” Wyspiański. Rozmawiała Aneta Topczewska:

PROGRAM:

6 grudnia

START O GODZ. 17:00 – FINAŁ O GODZ. 20:00

17:15 – Galeria Parter – wernisaż wystawy dzieł z klocków Lego – budynku Książnicy

oraz 10 winietek prezentujących wybitne postacie literatury i kultury Podlasia

18:00 – Aula + Audytorium, VI piętro – spotkanie autorskie z dr. Tomaszem Rożkiem

8 grudnia

START O GODZ. 18:00 – FINAŁ O GODZ. 22:00

18:00 – Galeria Parter – spotkanie autorskie z Michałem Gołkowskim

19:30 – Galeria Parter – wernisaż wystawy zdjęć z gry “Cyberpunk 2077” wraz z opisem

kuratorskim i wernisażem

20:00 – Aula + Audytorium, VI piętro – spektakl w konwencji escape room w reżyserii

Patryka Ołdziejewskiego

9 grudnia

START O GODZ. 10:00 – FINAŁ O GODZ. 21:00

Wydarzenia bez podanych godzin odbywać się będę przez cały dzień.

GIERMASZ – Galeria Parter i Wejście, parter – wystawcy prezentują swoje stoiska

oraz istnieje możliwość wzajemnej wymiany swoich kolekcji przez uczestników

wydarzenia

STREFA ORIENTU – Informatorium, I piętro

GODZ. 10:00 – Lekcja japońskiego z Akari – prowadzenie: lektorzy języka japońskiego

ze szkoły Akari

GODZ. 11:30 – Rysowanie mangi dla początkujących – prowadzenie: Ewelina Bagińska

GODZ. 13:00 – K-pop – jak zatracić się w rytmie koreańskich hitów? – prowadzenie:

Ewelina Bagińska

GODZ. 14:00 – A gdyby Polska była krainą w Genshin Impact – prowadzenie: JapAnka

GODZ. 15:00 – „Co? Jak? Gdzie” Mangowca ABC – prowadzenie: Tomasz

GODZ. 16:00-19:00 – Ultrastar – strefa karaoke

STREFA CHILLOUTOWA – korytarz I piętra miejsce do wypoczynku i relaksu między

wydarzeniami

STREFA COSPLAY – korytarz I piętra + rejestracja na konkurs cosplay

STREFA GAMINGOWA – Czytelnia, II piętro (setki gier planszowych, gry retro oraz

konsole Playstation)

STREFA NERDx, Czytelnia, II piętro – lokalny Hyde Park inicjatyw gamingowych,

fantasy i sci-fi*

STREFA LEGO – Książniczka, II piętro – sala z klockami Lego dla najmłodszych i nie

tylko – nad budującymi czuwa Łukasz Więcek – finalista programu Lego Masters oraz

Ambasador Lego

STREFA GIER BITEWNYCH – Dział Zbiorów Specjalnych, II piętro – Ekipa z

Przegrywu przygotuje łatwe do nauczenia i gotowe do zagrania gry figurkowe

STREFA GIER RPG – Magazyn, III piętro – Ekipa “W cieniu Imperium” przygotuje sesje

RPG połączoną z nagraniem oraz prelekcje nt. RPG, a na chętnych będą czekały grupy

z mistrzami gry, którzy poprowadzą rozgrywkę*

STREFA ROBOTYCZNA – Antresola, III piętro

GODZ. 11:00 – warsztaty dla dzieci w wieku 3-4 lat z klockami Lego Duplo

przygotowane przez Bricks4Kidz;*

GODZ. 12:00 – warsztaty dla dzieci w wieku 5-7 lat z klockami Lego przygotowane

przez Bricks4Kidz;*

STREFA FIGURKOWA, Magazyn, IV piętro – warsztaty z malowania figurek

PUNK KONWENTOWY – VI piętro – miejsce wybijania przypinek konwentowych + plan

zdjęciowy w klimacie Alicji w Krainie Czarów (12:00-16:00) + punkt z autografami

twórców

GREEN ROOM FOTOGRAFICZNY – VI piętro – strefa zdjęć pamiątkowych

GODZ. 12:00 – AUDYTORIUM, VI piętro – spotkanie autorskie z Bartoszem Kluską

GODZ. 12:30 – AULA, VI piętro – warsztaty makijażu, charakteryzacji, sztucznych ran

oraz protetyki w cosplayu

GODZ. 13:00 – AUDYTORIUM, VI piętro – spotkanie autorskie z Anną Kańtoch

GODZ. 14:00 – AUDYTORIUM, VI piętro – warsztaty pisarskie z Marcinem Podlewskim

GODZ. 15:00 – AUDYTORIUM, VI piętro – spotkanie autorskie z Ignacym Trzewiczkiem

GODZ. 16:00 – AUDYTORIUM, VI piętro – spotkanie autorskie z Agnieszką Hałas

GODZ. 17:00 – AULA, VI piętro – panel o światotwórstwie: Marcin Podlewski, Michał

Gołkowski, Ignacy Trzewiczek i prof. Mariusz Leś

GODZ. 18:00 – AUDYTORIUM, VI piętro – spotkanie z Arturem Urbanowiczem –

warsztaty o horrorze

GODZ. 19:00 – AULA, VI piętro – finał konkursu cosplay

*wymagany wcześniejszy zapis pod nr. tel. 85 67-67-241; ilość miejsc ograniczona;

10 grudnia

START O GODZ. 11:00 – FINAŁ O GODZ. 16:00

Wydarzenia bez podanych godzin odbywać się będę przez cały dzień.

GIERMASZ – Galeria Parter i Wejście, parter – wystawcy prezentują swoje stoiska,

istnieje możliwość wzajemnej wymiany swoich kolekcji przez uczestników wydarzenia

STREFA ORIENTU – Informatorium, I piętro

GODZ. 11:00 – Rysowanie mangi dla początkujących – prowadzenie: Ewelina Bagińska

GODZ. 12:30 – K-drama, czyli z czym się je koreańskie seriale – prowadzenie: Ewelina

Bagińska

GODZ. 13:30 – Ukryte anime perełki roku 2023 – prowadzenie: Tomasz

GODZ. 14:30-16:00 – Ultrastar – strefa karaoke

STREFA CHILLOUTOWA – korytarz I piętra miejsce wypoczynku i relaksu między

wydarzeniami

STREFA COSPLAY – korytarz I piętra – rejestracja na konkurs cosplay

STREFA GAMINGOWA – Czytelnia, II piętro (setki gier planszowych, gry retro oraz

konsole Playstation)

STREFA NERDx, Czytelnia, II piętro – lokalny Hyde Park inicjatyw gamingowych,

fantasy i sci-fi*

STREFA LEGO – Książniczka, II piętro – sala z klockami Lego dla najmłodszych i nie

tylko – nad budującymi czuwa Łukasz Więcek – finalista programu Lego Masters oraz

Ambasador Lego

