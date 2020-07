Pierwszy letni transfer Jagiellonii. Do zespołu dołączył Błażej Augustyn

Lipiec 19, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Jagiellonia dokonała pierwszego letniego transferu. Nowym piłkarzem klubu został Błażej Augustyn. 32-letni obrońca dotychczas reprezentował barwy Lechii Gdańsk.

– Wierzę, że to, co najlepsze, ciągle przede mną. Życzę tego sobie oraz mojemu nowemu klubowi. Wiem jakie są oczekiwania wobec mojej osoby. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie ruszymy mocno i klub będzie walczył o to, o czym wszyscy tutaj marzą – powiedział Błażej Augustyn po podpisaniu umowy z Jagiellonią.

W bieżącym sezonie Augustyn zagrał tylko w 16 meczach Lechii, a ostatni występ zanotował w październiku ubiegłego roku. Potem przez wiele miesięcy leczył kontuzję kolana. Po wyleczeniu urazu decyzją sztabu szkoleniowego gdańszczan został przesunięty do zespołu IV-ligowych rezerw. 30 czerwca skończył się okres umowy wiążącej Augustyna z Lechią, która nie została przedłużona.

Nowy zawodnik Jagiellonii będzie występował z numerem 3. „August” związał się z białostockim klubem dwuletnią umową, z opcją przedłużenia kontraktu o rok. (mt/mc)