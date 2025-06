Pierwszy Kongres Białostoczanek i siła młodych kobiet w Białymstoku

10 czerwca, 2025

Anna Dobrowolska-Cylwik z plakatem zapowiadającym Pierwszy Kongres Białostoczanek, fot. A. Jakuć Anna Dobrowolska-Cylwik z plakatem zapowiadającym Pierwszy Kongres Białostoczanek, fot. A. Jakuć

Czym zajmuje się Rada Kobiet przy Prezydencie Miasta Białegostoku? Dlaczego warto organizować Kongres Białostoczanek? I jak wzmacniać głos młodych kobiet w życiu publicznym? O tym w najnowszej audycji „Białystok – miasto młodych” rozmawialiśmy z Anną Dobrowolską-Cylwik, wiceprzewodniczącą Rady Kobiet, radną miejską i społeczniczką.

– Tworzymy przestrzeń do rozmów o równości, o kobiecej sile i o wyzwaniach, z jakimi kobiety mierzą się na co dzień – mówiła Anna Dobrowolska-Cylwik. – Rada Kobiet to organ doradczy, który wspiera Prezydenta Miasta, ale też organizuje spotkania, warsztaty, debaty, które mają realny wpływ na nasze życie.

Posłuchaj rozmowy z Anną Dobrowolską-Cylwlik w audycji „Białystok-miasto młodych”.

Szczególnym wydarzeniem jest Pierwszy Kongres Białostoczanek (10.06.) – przestrzeń inspiracji i budowania kobiecej solidarności. Od prelekcji o równości i finansach, przez rozmowy o samoakceptacji, po debatę o wpływie kobiet na samorząd i pokaz mody. Uczestniczki Kongresu otrzymają nie tylko narzędzia, ale też dużą dawkę motywacji.

– Młode kobiety potrzebują wsparcia, ale też są niesamowicie świadome i zaangażowane – zaznaczyła Dobrowolska-Cylwik – Współtworzą projekty, organizują wydarzenia, zabierają głos. Rada Kobiet chce im ten głos wzmacniać.

W rozmowie padły również konkretne zaproszenia: do udziału w inicjatywach Rady Kobiet, do dzielenia się doświadczeniami i potrzebami, do współtworzenia lokalnej polityki społecznej. Bo – jak podkreślono – równość to nie ideologia, lecz konkretna praca na rzecz sprawiedliwego i bezpiecznego miasta. (AJ)

