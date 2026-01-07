Home Wiadomości Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w Kościele prawosławnym

Wiadomości

7 stycznia, 2026

Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w Kościele prawosławnym

Stół nakryty białym obrusem , a nim stoją wędliny, jajka, sery fot. Małgorzata Turecka
Trzynaście dni po katolikach wierni Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego rozpoczęli obchody Świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Pierwszy dzień świąt przypadł we wtorek, 6 stycznia 2026 roku. Według tzw. starego stylu Boże Narodzenie obchodzą również staroobrzędowcy.

 

Wigilia Bożego Narodzenia w tradycji prawosławnej

We wtorek wierni rozpoczęli świąteczny posiłek wigilijny od modlitwy oraz dzielenia się prosforą. Prosfora to chleb liturgiczny używany w Kościele wschodnim do konsekracji i komunii. Współcześnie ma formę niewielkich krążków, mieszczących się w dłoni, które po upieczeniu przypominają małe bułeczki.

Nocne nabożeństwa w cerkwiach

Centralnym elementem obchodów pierwszego dnia Bożego Narodzenia są uroczyste nabożeństwa. W nocy z wtorku na środę wierni udali się do cerkwi na jutrznie i liturgie. W zależności od lokalnej tradycji nabożeństwa rozpoczynają się późnym wieczorem, o północy lub około godziny drugiej nad ranem.

Wystrój cerkwi w okresie świątecznym

W Kościele prawosławnym nie ma zwyczaju budowania szopek. W centralnej części świątyni ustawiana jest ikona przedstawiająca scenę Narodzenia Chrystusa, obok której znajduje się krzyż. Elementem świątecznego wystroju są również żywe choinki, stanowiące akcent dekoracyjny w cerkwiach.

Prawosławie w Polsce – liczba wiernych

Prawosławie jest drugim co do liczby wiernych wyznaniem w Polsce. Hierarchowie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego szacują liczbę wiernych w kraju na 450–500 tysięcy osób.

W Narodowym Spisie Powszechnym z 2021 roku przynależność do Kościoła prawosławnego zadeklarowało niecałe 151,7 tysiąca osób. Należy przy tym zaznaczyć, że pytanie o wyznanie było dobrowolne i możliwa była odmowa udzielenia odpowiedzi.

Staroobrzędowcy i Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego

Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego obchodzą również staroobrzędowcy. Jest to jedna z najmniejszych grup religijnych w Polsce, licząca według szacunków od 1 do 2 tysięcy osób. Największe skupiska staroobrzędowców znajdują się na Suwalszczyźnie.

(pc)

Najnowsze wiadomości
2025-12-studia-magisterskie-WA-www
Grafika na Wydziale Architektu ... więcej
2025-12-30-Kabiny-akustyczne-na-PB-fot-Dariusz-Piekut-PB
Kabiny akustyczne w Politechni ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
Jak zacząć jeździć na nart ... więcej
Stół nakryty białym obrusem , a nim stoją wędliny, jajka, sery
Pierwszy dzień Świąt Bożeg ... więcej
mapa schronień gdziesieukryc.pl
„Gdzie się ukryć” – cz ... więcej
Oskar Pietuszewski coraz bliż ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.