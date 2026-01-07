Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w Kościele prawosławnym

7 stycznia, 2026

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Trzynaście dni po katolikach wierni Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego rozpoczęli obchody Świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Pierwszy dzień świąt przypadł we wtorek, 6 stycznia 2026 roku. Według tzw. starego stylu Boże Narodzenie obchodzą również staroobrzędowcy.

Wigilia Bożego Narodzenia w tradycji prawosławnej

We wtorek wierni rozpoczęli świąteczny posiłek wigilijny od modlitwy oraz dzielenia się prosforą. Prosfora to chleb liturgiczny używany w Kościele wschodnim do konsekracji i komunii. Współcześnie ma formę niewielkich krążków, mieszczących się w dłoni, które po upieczeniu przypominają małe bułeczki.

Nocne nabożeństwa w cerkwiach

Centralnym elementem obchodów pierwszego dnia Bożego Narodzenia są uroczyste nabożeństwa. W nocy z wtorku na środę wierni udali się do cerkwi na jutrznie i liturgie. W zależności od lokalnej tradycji nabożeństwa rozpoczynają się późnym wieczorem, o północy lub około godziny drugiej nad ranem.

Wystrój cerkwi w okresie świątecznym

W Kościele prawosławnym nie ma zwyczaju budowania szopek. W centralnej części świątyni ustawiana jest ikona przedstawiająca scenę Narodzenia Chrystusa, obok której znajduje się krzyż. Elementem świątecznego wystroju są również żywe choinki, stanowiące akcent dekoracyjny w cerkwiach.

Prawosławie w Polsce – liczba wiernych

Prawosławie jest drugim co do liczby wiernych wyznaniem w Polsce. Hierarchowie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego szacują liczbę wiernych w kraju na 450–500 tysięcy osób.

W Narodowym Spisie Powszechnym z 2021 roku przynależność do Kościoła prawosławnego zadeklarowało niecałe 151,7 tysiąca osób. Należy przy tym zaznaczyć, że pytanie o wyznanie było dobrowolne i możliwa była odmowa udzielenia odpowiedzi.

Staroobrzędowcy i Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego

Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego obchodzą również staroobrzędowcy. Jest to jedna z najmniejszych grup religijnych w Polsce, licząca według szacunków od 1 do 2 tysięcy osób. Największe skupiska staroobrzędowców znajdują się na Suwalszczyźnie.

(pc)