Pierwszy dzień astronomicznej wiosny

20 marca, 2024

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

W środę (20.03) oficjalnie rozpoczyna się astronomiczna wiosna, a w czwartek (21.03) kalendarzowa. Pomimo chłodniejszej pogody, wiele osób cieszy się z nadejścia nowego sezonu, pełnego zieleni i promieni słońca.

Astronomiczna wiosna oznacza równonoc wiosenną, czyli długość dnia i nocy jest prawie identyczna na całej kuli ziemskiej. 21 marca z kolei obchodzić będziemy pierwszy dzień wiosny, ale kalendarzowej. Wraz z nadejściem tego dnia ludzie, którzy chcą kultywować polską tradycję, dokonują symbolicznego „topienia Marzanny”. Marzanna to nazwa kukły przedstawiającej słowiańską boginię zimy, śmierci i odrodzenia, którą w rytualny sposób palono bądź topiono w czasie wiosennego Jarego Święta, aby przywołać wiosnę. Zwyczaj ten, zakorzeniony w obrzędach ofiarnych, miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Ponadto w Polsce dzień 21 marca znany jest również jako „Dzień wagarowicza”, który dla wielu uczniów jest okazją do wagarów a co za tym idzie odpoczynku od szkoły i codziennych obowiązków. Młodzież zrywa się z lekcji i wykorzystuje ten dzień na relaks w otoczeniu natury wraz ze znajomymi.

Studentów Politechniki Białostockiej o pierwszy dzień wiosny pytał Michał Gudewicz: