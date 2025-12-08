Home Wiadomości Pierwszy doktor sztuki w Politechnice Białostockiej stworzył instalację łączącą ciało, technologię i naturę

8 grudnia, 2025

Pierwszy doktor sztuki w Politechnice Białostockiej stworzył instalację łączącą ciało, technologię i naturę

Źródło: Jaroslav Daveiko
Interdyscyplinarne studium artystyczne łączące sztukę ziemi z nowoczesnymi technologiami oraz filozofią cielesnego doświadczenia powstało na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. 'Tętno Ziemi. Dźwiękowy obiekt performatywny jako rozwinięcie refleksji wokół land artu” to projekt autorstwa dr Jaroslava Daveiko.

 

Instalacja działa tylko wtedy, gdy człowiek wchodzi z nią w bezpośrednią interakcję. Platforma mierzy tętno osoby stojącej na jej powierzchni i zamienia je w wibracje przekazywane pod ziemię – mówi autor.

– Moja praca pozwala zrozumieć na ile ziemia jest ważna. To jest nie tylko podłoże, a część naszej egzystencji. Sens instalacji, to fakt, że ziemia zaczyna wibrować sercem człowieka, który stoi na instalacji i współdziała z instalacją – mówi dr Jaroslava Daveiko.

Projekt powstał w wyniku pracy doktorskiej. Tym samym Jaroslav Daveiko jest pierwszym w historii doktorem sztuki w Politechnice Białostockiej.

– Robiłem doktorat z dużej i długiej współpracy z Politechniką Białostocką, bo chyba od 15 lat współpracujemy między uczelniami, między Litwą a Polską. Tak się składa, że właśnie jestem pierwszym doktoratem sztuki na Politechnice Białostockiej. Bardzo się tym cieszę i naprawdę to dla mnie jest duży zaszczyt – dodaje dr Jaroslava Daveiko.

Autor projektu pochodzi z Wilna, jest wykładowcą i projektantem. Instalacja powstała na Litwie i była przewieziona do Polski na czas obrony doktoratu. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość z dr Jaroslavem Daveiko:

 

