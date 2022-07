Pierwsze wydanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w Książnicy Podlaskiej

Lipiec 5, 2022

źródło: Książnica Podlaska źródło: Książnica Podlaska

Książnica Podlaska zaprezentowała nowy nabytek – pierwsze wydanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza (wydane w Paryżu, w 1834 r.), które zakupione zostało przez Książnicę w ubiegłym roku. Szacuje się, że do dziś zachowało się około 1000 egzemplarzy, z czego około 200 znajduje się w Polsce.

W 2021 roku Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku kupiła na aukcji antykwarycznej (za 24 tys. zł) pierwsze wydanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. – „Pan Tadeusz” wydany został w Paryżu, w czerwcu 1834 r., nakładem emigracyjnego księgarza Aleksandra Jełowickiego. Nakład dwutomowej (1 wolumin) edycji wynosił 3 tysiące egzemplarzy, część egzemplarzy została potajemnie przerzucona do kraju. Ten egzemplarz różni się od obecnego tym, iż nie ma w nim epilogu – mówi Irena Radwańska z Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Podlaskiej.

Pierwsze wydanie „Pana Tadeusza” charakteryzuje ozdobny druk. Przed kartą tytułową znajduje się portret Mickiewicza, a poszczególne księgi zakończone są winietkami drzeworytowymi. Egzemplarz zakupiony przez Książnicę Podlaską jest po fachowej konserwacji, autorką współczesnej oprawy artystycznej jest Dominika Świątkowska-Borysławska.

Książnica przedstawiła także swoje działania, związane z ustanowieniem przez Sejm roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Filie nr 9, 8 i 3 Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego od 11 maja do 23 czerwca 2022 r., realizowały zadanie pt. „Ballady i romanse. Interpretacje pokoleniowe”, które znalazło się na liście projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie związane było z obchodami 200. rocznicy wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, dzieła-manifestu polskiego romantyzmu.

– Zaplanowano przeprowadzenie warsztatów ilustratorskich służących interpretacji wizualnej „Ballad i romansów” zakończonych wystawą w „Galerii Parter” Książnicy Podlaskiej. Przygotowane przez uczestników prace będą wystawiane we wszystkich placówkach Książnicy Podlaskiej, które brały udział w realizacji projektu. Poza warsztatami ilustratorskimi odbywały się także warsztaty teatralne realizowane przez „Fundację Pracownia Teatralna. Justyna Godlewska i Przyjaciele”, która przygotowywała uczestników do udramatyzowania wybranych ballad Mickiewicza i ich performatywnego czytania przed publicznością – wylicza Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej.

Ponadto Filia nr 14 (Esperanto Libraro) Książnicy Podlaskiej we współpracy z Białostockim Towarzystwem Esperantystów pracuje nad przetłumaczeniem na język esperanto i publikacją „Ballad i romansów” w języku esperanto oraz w języku polskim w formie dwu tomów połączonych obwolutą. Publikacja ma powstać i zostać zaprezentowana z okazji Narodowego Czytania 2022 – roku dwusetnej rocznicy wydania dzieła Adama Mickiewicza.

Z kolei 3 września odbędzie się Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, w tym roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

– W 2022 roku Książnica Podlaska otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Muzyka” na projekt „Mickiewicz-FUSION”. Będzie to innowacyjne spojrzenie na dorobek wieszcza, który postaramy się skonfrontować z nowoczesną sztuką wizualną i muzyczną. Widowisko muzyczne monumentalne, które wystawione zostanie na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej, a widowiska kameralne – w terenie. Dodatkowo przygotowane zostaną grafiki (wystawa), które postarają się przenieść i przeniknąć świat mickiewiczowski z naszą współczesnością. Wszystko to szykujemy dla Państwa już jesienią – zapowiada Tomasz Filipowicz z Działu Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej. (at)