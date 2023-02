Pierwsze wnioski o 500+ na nowy okres wypłat wpłynęły już do ZUS

2 lutego, 2023

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

ZUS przyjmuje już wnioski o 500+ na nowy okres rozliczeniowy. O świadczenie to można się starać wyłącznie elektronicznie, m.in. przez aplikację mobilną mZUS.

Jeżeli wniosek złożymy do końca kwietnia, to pieniądze otrzymamy do końca czerwca. A to gwarantuje utrzymanie ciągłości wypłaty środków. Późniejsze złożenie wniosku oznacza późniejszą wypłatę pieniędzy, a nawet brak wyrównania od czerwca.

– Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Jeśli złoży wniosek w maju – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca wraz z wyrównaniem świadczenia od czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, a jeśli w lipcu – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września wraz z wyrównaniem od lipca. Z kolei na wniosek złożony w sierpniu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października, wyrównując świadczenie od sierpnia. Złożenie wniosku później niż 30 czerwca powoduje, że ZUS nie wypłaci wyrównania od początku okresu świadczeniowego, czyli od 1 czerwca – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Nowy okres rozliczeniowy, na który można już składać wnioski, rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2024 roku.

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. (mt)