Pierwsze spotkanie Kawiarni Naukowej Science Kultura

28 marca, 2023

Klub Fama, fot. Patrycja Roman

„Od kryptologii do cyberbezpieczeństwa” – to tytuł pierwszej odsłony kawiarni naukowej w ramach projektu „Science Kultura”, realizowanego przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę (29.03) o 18:00 w Kawiarni Fama.

Podczas spotkania słuchacze dowiedzą się, jak poważny wpływ na ludzkie życie i losy państw, może mieć kryptologia, jakie hasła są bezpieczne, jak minimalizować ryzyko przejęcia konta, co to jest kryptologia i jak nie dać się zhakować. Zaplanowano wystąpienia dr. hab. Czesława Bagińskiego, prof. PB, „O kryptologii – migawki z przeszłości” oraz dr. inż. Andrzeja Chmielewskiego „Cyberhigiena hasła”.

dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB

W Politechnice Białostockiej pracuje od 2001 roku. Od 2008 roku kieruje Katedrą Informatyki Teoretycznej. W latach 2017-2020 był członkiem Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Tematyka pracy naukowej Czesława Bagińskiego koncentruje się wokół algebry ze szczególnym uwzględnieniem teorii grup i algebr grupowych. Wyniki prac zostały opublikowane w takich czasopismach jak „Journal of Algebra and its Applications”, „Communications in Algebra”, „Proceedings of the Amercian Mathematical Society”, „Canadian Journal of Mathematics”, „Archiv der Mathematik”, „Illinois Journal of Mathematics”. W ramach współpracy Wydziału Informatyki ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, od lat zaangażowany w popularyzację matematyki i informatyki.

dr inż. Andrzej Chmielewski

Jest prodziekanem ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, ekspertem w dziedzinie biometrii i cyberbezpieczeństwa; adiunkt dydaktyczny w Katedrze Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych WI PB. Specjalista z zakresu administracji systemami Linux, bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych oraz sztucznych systemów immunologicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów informatycznych i teleinformatycznych.

Projekt „Science Kultura” realizowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu. Więcej o tym pisaliśmy tutaj. (mt)