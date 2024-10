Dzień HR na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

23 października, 2024

Dzień HR, fot. Paweł .Jankowski

Zjawisko cichego odchodzenia, nowoczesne technologie w rekrutacji, efektywny onboarding czy dopasowanie kulturowe pracowników – to tematy poruszane w środę (23.10) na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej podczas Dnia HR.

Hasło przewodnie tegorocznej trzeciej edycji to „Człowiek w centrum organizacji”.

– Wyniki badań naukowych, doświadczenia praktyków wskazują, że można mieć fantastyczną lokalizację firmy, można mieć fantastyczny produkt, pozycję na rynku, ale to wszystko tracimy, jeżeli nie mamy kompetentnego i zintegrowanego zespołu, dlatego pracownik jest dzisiaj absolutnie w centrum uwagi wszystkich organizacji – mówi prof. Joanna Moczydłowska z Wydziału Inżynierii Zarządzania. – Dzisiaj obserwujemy tak zwane zjawisko job hoppingu, czyli średni czas pracy pracownika dla jednego pracodawcy skrócił nam się do raptem dwóch lat, ale quiet quitting to jest coś więcej niż tylko odejście, to jest raczej postawa wobec pracy, czyli pracownik przyjmuje zasadę: robię tylko to, co muszę i ani milimetra więcej. W związku z czym dzisiaj przedstawiciele praktyki muszą postarać się bardziej, bo pensja, premia i owocowe czwartki już nie wystarczą.

Na Dniu HR wśród prelegentów był Adam Pokrzywniak z Optivo consulting, który omawia „Metody i narzędzia badania dopasowania kulturowego kandydatów do pracy”.

– Weźmy taką wartość czy postawę orientacja na klienta i możemy badać orientację na klienta organizacji, orientację na klienta kandydata i porównywać te dwie wartości – tłumaczy Adam Pokrzywniak. – Jak mówimy o tym dopasowaniu kulturowym, to ono jest podatne na szereg różnych pułapek, błędów i zniekształceń. I do pewnego stopnia to kształtowanie pewnych postaw czy wartości i przekonań jest możliwe, ale to jest trudne, dlatego lepiej znaleźć takiego pracownika, który już jest dopasowany.

Zwieńczeniem Dnia HR była gala konkursu Pracodawca Podlasia 2024, w trakcie której nagrodzono organizacje, który przede wszystkim zwracają dużą uwagę na człowieka i zarządzanie zasobem ludzkim. W kategorii „działania na rzecz różnorodności kulturowej i pokoleniowej” oraz „działania na rzecz promocji zdrowia i dobrostanu pracowników” laureatem została firma AC SA, w kategorii „efektywne strategie rozwoju kariery i szkoleń pracowników” zwyciężyła Aurora, wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, KAN Sp. z o.o. wygrał w kategorii „innowacyjne praktyki rekrutacyjne”, natomiast w kategorii „nowoczesne rozwiązania w zakresie wynagrodzenia i benefitów” wygrała firma Masterpress SA, a wyróżnienie otrzymał Axopar Boats Poland. (hk)

