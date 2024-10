Akcje białostockiego schroniska zachęcające do adopcji zwierząt

23 października, 2024

Na dużym telebimie na dworcu PKS w Białymstoku wyświetlane są zdjęcia psów i kotów z białostockiego schroniska, które czekają na adopcję. Ma to zwiększyć szansę schroniskowych zwierząt na znalezienie domu, w którym poczują się bezpiecznie.

Jest to wspólna inicjatywa PKS Nova i Schroniska dla zwierząt Dolina Dolistówki. Pierwszym psem, który pojawił się na telebimie, jest Edek – duży, silny, energiczny i bardzo pozytywnie nastawiony do człowieka zwierzak. Niestety czasami się zdarza, że zwierzęta z adopcji wracają. Jednym z nich jest Sjesta.

– Nie zdarza się to często, niemniej jednak bardzo byśmy chcieli, żeby w ogóle się nie zdarzało. Z taką wiarą oddajemy te nasze psiaki, do tych nowych rodzin. Wiemy, że czasami psy ze schronisk mogą powodować jakieś problemy, natomiast uważam, że nie ma problemów takich nie do przezwyciężenia, czy to przez pracę z psem, czy też przez zmianę w jakiś sposób swojego trybu życia, natomiast jeżeli decydujemy się już na tego psa, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo – mówi Anna Jaroszewicz, kierownik Schroniska dla zwierząt Dolina Dolistówki.

W białostockim schronisku jest wprowadzona procedura adopcji zwierząt, która składa się m.in. z wypełnienia formularza i spacerów z psem.

– Myśleliśmy, że procedura jest na tyle skuteczna, żeby cały proces zakończył się stałą adopcją. Po pierwsze chcemy dopasować odpowiedniego psa do rodzinę, po drugie też dać ludziom szansę na to, żeby podjęli naprawdę przemyślaną decyzję, zastanowili się nad późniejszymi konsekwencjami adopcji, też daje nam czas na poznanie rodziny, żebyśmy my, oddając psa wiedzieli, że on jest tam bezpieczny – dodaje Anna Jaroszewicz.

Jednocześnie aby pokazać, że warto zaadoptować zwierzę ze schroniska w niedzielę ( o 11:00 w Parku Planty odbędzie się Parada Adopciaków, w której wezmą udział adoptowane psy wraz ze swoimi opiekunami i wolontariuszami. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Anną Jaroszewicz, kierownikiem Schroniska dla zwierząt Dolina Dolistówki: