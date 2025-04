Eksplozja i pożar śmieciarki w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Białymstoku – sytuacja opanowana, trwa dochodzenie

9 kwietnia, 2025

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Silny huk, gęste kłęby czarnego dymu i ogień – tak wyglądała scena, która zaniepokoiła mieszkańców osiedla Białostoczek w środowe popołudnie, 9 kwietnia 2025 roku. Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku doszło do eksplozji i pożaru śmieciarki z instalacją gazową.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku o godz. 13:35. Jak poinformowała mł. ogn. Justyna Kłusewicz, rzecznik prasowa podlaskiej straży pożarnej, na miejsce natychmiast skierowano siedem zastępów straży pożarnej.

Do zdarzenia doszło wewnątrz budynku, w bunkrze służącym do rozładunku odpadów. Pojazd zapalił się podczas opróżniania ładunku, co doprowadziło do gwałtownego zapłonu i wybuchu. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, jednak dzięki sprawnej reakcji służb został błyskawicznie opanowany.

Obecnie trwa dochodzenie w sprawie przyczyn zdarzenia. Służby analizują m.in. stan techniczny śmieciarki, możliwość awarii instalacji gazowej oraz potencjalne błędy operacyjne.

(pc)