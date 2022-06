Pierwsze przelewy 500 plus na nowy okres świadczeniowy i nowe terminy wypłat

Czerwiec 3, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Pierwsze pieniądze za czerwiec z 500 plus są już na kontach rodziców. Od tego miesiąca obsługą programu i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS.

Wypłaty będą realizowane w dziesięciu terminach płatności: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 lub 22 dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy płatność wypada na dzień wolny od pracy, środki zostaną przekazane dzień wcześniej.

– Rodzice, którzy do 30 kwietnia złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o 500 plus na nowy okres, zachowają ciągłość płatności i pierwszą wypłatę świadczenia z ZUS otrzymają do 30 czerwca. Jeśli złożyli wniosek już w maju – to pieniądze otrzymają do 31 lipca, w czerwcu – do końca sierpnia. Natomiast w sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek po terminie, czyli po 30 czerwca tego roku świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku – mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w Białymstoku.

Termin płatności będzie przydzielany automatycznie, losowo i będzie obowiązywał przez cały okres, na który zostało przyznane świadczenie wychowawcze. (mt)