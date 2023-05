Pierwsze miodobranie z pasieki miejskiej w Białymstoku

24 maja, 2023

Pierwsze miodobranie w miejskiej pasiece, fot. UM Białystok Pierwsze miodobranie w miejskiej pasiece, fot. UM Białystok

W miejskiej pasiece przy skrzyżowaniu ulic Branickiego i Miłosza w Białymstoku rozpoczęło się pierwsze w tym roku miodobranie. Obecnie podbierany miód wytworzony został z mieszanki nektaru mniszka lekarskiego, klonu czy kwiatów rabatowych.

Pasieką od samego początku opiekuje się doświadczony pszczelarz Mikołaj Mak.

– Pszczółki przetrwały dobrze zimę, więc już jest miód do odebrania (…). Będzie miód na pewno, nie będzie go mniej, mokre chłodne lata i wiosny są nawet bardziej wydajne niż te upalne – mówił pszczelarz.

Miejska pasieka działa od 2019 roku. Liczy osiem uli, w tym cztery zabytkowe pochodzące z różnych rejonów Podlasia.

– Przyszła wiosna, wszystko zaczęło kwitnąć i pszczoły wzięły się do roboty – powiedział prezydent miasta, Tadeusz Truskolaski. – To już czwarty sezon, kiedy będziemy zbierać miód od pszczół. W 2019 roku było to 98 kg miodu, rok później 150 kg, a w ubiegłym roku już 200 kg.

Miejska pasieka nie ma charakteru komercyjnego. Zebrany tam miód służy działaniom ekologicznym, edukacyjnym i promocyjnym. W promocję miejskiej pasieki włączyła się w tym roku Jagiellonia Białystok. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: