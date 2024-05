Pierwsze miodobranie w miejskiej pasiecie w Białymstoku

15 maja, 2024

Fot. UM Białystok Fot. UM Białystok

W Białymstoku rozpoczęło się pierwsze tegoroczne miodobranie w miejskiej pasiece, która istnieje od jesieni 2019 r.

Co roku w białostockiej pasiece pozyskuje się coraz więcej miodu. Od 98 kg w 2020 roku, do 245 kg w 2023 roku.

– Rozpoczęliśmy kolejne miodobranie – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. – Ten miód nie jest przeznaczony do celów komercyjnych, tylko jest rozlewany w słoiczki i po prostu rozdawany naszym gościem jako promocja miasta. My należymy do miast przyjaznych pszczelarstwu. To jest oczywiście projekt edukacyjny mający pokazywać jak ważne są pszczoły dla człowieka.

Miodobrania w Białymstoku odbywają się 4 razy w roku.

Pomysł utworzenia miejskiej pasieki powstał przy okazji zakładania łąk kwietnych, jako naturalna kontynuacja tego projektu. To element programu 'Ochrona owadów zapylających na obszarze Białegostoku’. 8 uli znajduje się na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Branickiego i Miłosza. Ponadto od października 2020 roku w Lesie Zwierzynieckim znajduje się leśna pasieka. (jł)