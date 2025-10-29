Pierwsze kilometry trasy S19 w Podlaskiem będą otwarte dla kierowców

29 października, 2025

Kierowcy będą mogli korzystać z pierwszych fragmentów drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim. W piątek, 31 października, do użytku zostanie oddanoych21 kilometrów trasy pomiędzy Haćkami a Boćkami. To pierwsze podlaskie odcinki Via Carpatii – szlaku, który połączy Białystok, Lublin i Rzeszów, stanowiąc jeden z najważniejszych korytarzy komunikacyjnych Polski Wschodniej.

Nowo otwarta droga omija Bielsk Podlaski od zachodu, tworząc obwodnicę miasta. Dzięki niej ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum, a mieszkańcy zyskają spokojniejsze i bezpieczniejsze ulice. Trasa usprawni także podróżowanie na osi północ–południe i ułatwi dojazd do Bielska Podlaskiego, Bociek i sąsiednich miejscowości.

Budowa obwodnicy została zrealizowana w ramach dwóch kontraktów. Odcinek Haćki–Bielsk Podlaski wykonała firma Budimex, a odcinek Bielsk Podlaski–Boćki – firma Strabag. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 630 milionów złotych.

Droga S19 to część międzynarodowego korytarza Via Carpatia, który docelowo połączy granicę ze Słowacją w Barwinku z przejściem granicznym w Kuźnicy na granicy z Białorusią. W Podlaskiem powstanie w sumie około 175 kilometrów trasy ekspresowej.

Jeszcze w tym roku planowane jest oddanie kolejnego fragmentu S19 między Kuźnicą a Sokółką. Kolejne odcinki są w fazie realizacji lub przygotowania dokumentacji, a cała inwestycja ma w przyszłości stać się komunikacyjnym „kręgosłupem” wschodniej Polski. (red.)