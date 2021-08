Pierwsza porażka Jagiellonii w nowym sezonie

Sierpień 17, 2021

Jagiellonia Białystok przegrała z Górnikiem Zabrze 1 do 3. Jedyną bramkę dla Żółto-Czerwonych zdobył Tomas Prikryl.

To pierwsza porażka żółto – czerwonych w nowym sezonie – i to bolesna – jak mówi trener Ireneusz Mamrot – tym bardziej, że na mecz przyszło dużo kibiców.

– W pierwszej połowie graliśmy za wolno. Przy straconych golach zawiodło krycie. Musimy zrobić wszystko, żeby zrehabilitować się w następnych meczach wyjazdowych – powiedział trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot.

Z kolei trener Górnika Zabrze Jan Urban jest zadowolony z gry swojej drużyny i chciałaby, aby jak najczęściej reprezentowała taką formę.

– Rozegraliśmy dobre spotkanie. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej części meczu mieliśmy nad nim kontrolę. Stracona bramka pobudziła nas i ponownie graliśmy to, co prezentowaliśmy do momentu strzelenia pierwszego gola. Niezmiernie cieszymy się z tego zwycięstwa – powiedział trener Górnika Zabrze Jan Urban.

Kolejny mecz Jagiellonia rozegra w najbliższą sobotę (21.08) na wyjeździe. Jej przeciwnikiem będzie Cracovia.Początek o 17.30 (ea)