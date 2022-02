Pierwsi uchodźcy z Ukrainy znaleźli schronienie w Michałowie

Luty 27, 2022

źródło: UM w Michałowie

Dwanaścioro uchodźców – głównie kobiety i dzieci – z ogarniętej wojną Ukrainy znalazło schronienie w mieszkaniach w gminie Michałowo. Rodziny pod swoją opiekę wzięły samorząd Gminy Michałowo i tamtejsza Fundacja „Mała Ojczyzna”.

Rodziny zostały zakwaterowane w mieszkaniach komunalnych i u prywatnych osób. Do Michałowa trafiła najpierw grupa z miejscowości Perechinsko w Ukrainie: pani Diana z córeczką Aminą, pani Nadia i jej Maksym oraz Marian. Druga – siedmioosobowa grupa z miasta Kiwercy koło Łucka została przyjęta przez burmistrza Marka Nazarko i Marię Ancipiuk, z Fundacji „Mała Ojczyzna”. Spokój i mieszkanie w gminie Michałowo znaleźli: pani Alona z synkiem Nazarem, pani Ala, jej mąż Kostia oraz ich dzieci: Anton, Denis, Petro.

– Dotarli do nas przerażeni tym, co dzieje się w ich ojczyźnie z powodu rosyjskiej agresji. Jak mówią – uciekają przed bombami Putina. Fundacja Mała Ojczyzna przygotowała dla nich mieszkanie, w którym będą mogli spokojnie przebywać – mówi Maria Ancipiuk, która jest fundatorką Fundacji „Mała Ojczyzna”. – Zdajemy sobie sprawę, że nie przyjechali do nas na chwilę, dlatego warto wesprzeć Fundację w ich działaniach na rzecz migrantów. Trzy osoby z gminy już zgłosiły chęć przyjęcia do siebie kolejnych uchodźców z Ukrainy. Bardzo im dziękujemy!

Burmistrz Michałowa Marek Nazarko zapowiedział już w piątek (25.02), że gmina Michałowa przyjmie uchodźców z Ukrainy.

– Doświadczenie Samorządu Gminy Michałowo związane z realizowaniem pomocy humanitarnej dla migrantów przekraczających granice Polski i Białorusi wskazuje, że w obecnej sytuacji najważniejsze są kwestie dotyczące zakwaterowania, opieki zdrowotnej, edukacji dzieci, asystowania w załatwianiu spraw urzędowych – przekazał Marek Nazarko. – Jako gmina Michałowo jesteśmy gotowi podjąć się tych wyzwań.

Fundacja „Mała Ojczyzna” zwraca się o pomoc na wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w gminie Michałowo.

– Potrzebujemy wsparcia. Jeśli możecie pomóc- prosimy o wpłaty – oto konto fundacji: 68 8060 0004 0554 9054 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Białymstoku oddział w Michałowie, tytuł wpłaty: „darowizna na pomoc uchodźcom”. Dziękujemy – mówiła Maria Ancipiuk. (źródło: Urząd Miejski w Michałowie/ red. ea)