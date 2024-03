Pierwsi motocykliści na drogach

20 marca, 2024

Źródło: pixabay Źródło: pixabay

Coraz dłuższe i cieplejsze dni zachęcają motocyklistów do poruszania się na jednośladach. A to oznacza, że kierowcy samochodów powinni zachować większą czujność.

– Musimy przyzwyczaić się do tego, że teraz jest taki okres, w którym na drogę ruszają motocykliści. Przez kilka miesięcy, kiedy ich nie było, niestety niektórzy kierowcy odzwyczaili się od ich widoku – mówi podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji. – Nie ma się co oszukiwać, że motocykl ma dużo mniejsze gabaryty, niż samochód, dlatego też często dla kierowcy samochodu osobowego jest trudny do zauważenia. Też motocykliści powinni zdawać sobie sprawę z tego, żeby pozwolić się zauważyć dla kierowcy samochodów. To zwłaszcza oni muszą stosować zasadę ograniczonego zaufania i pamiętać o tym, że każdy inny uczestnik ruchu drogowego może popełnić błąd, a to niestety będzie skutkowało największymi obrażeniami.

Apel policjantów o czujność na drodze wpisuje się w całomiesięczną akcję „Na drodze patrz i słuchaj”, której jest uświadamianie i przypominanie uczestnikom ruchu jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z obserwacją drogi. (hk)