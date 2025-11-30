Pieniądze na pasje uczniów – rozpoczął się nabór do programu Indywidualne Konta Rozwojowe Junior

30 listopada, 2025

Fot.: pixabay Fot.: pixabay

Indywidualne Konta Rozwojowe Junior to możliwość dla uczniów szkół podstawowych i średnich do rozwijania pasji i zainteresowań. Młodzi ludzie mogą otrzymać nawet 15 tysięcy złotych dofinansowania.

Program ma wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z mniej uprzywilejowanych rodzin. Uczniowie, którzy korzystają z zasiłku rodzinnego, programu „Posiłek w domu i w szkole” lub są w pieczy zastępczej, mogą otrzymać stypendium do 15 tysięcy złotych na rozwój swoich pasji – od zajęć sportowych po kursy plastyczne czy językowe.

– Dziecko w ramach tego może realizować swoje pasje i zainteresowania, czyli korzystać z różnego typu kursów, warsztatów, szkoleń. Mogą to być zajęcia zarówno stacjonarne jak i online, mogą odbywać się w wakacje albo w ferie, ale także normalnie w ciągu roku. Nie mamy tutaj ograniczenia, jeśli chodzi o te pasy i zainteresowania, czyli tak naprawdę każdy może wybrać sobie coś, co go interesuje – mówi Katarzyna Kochaniak z Centrum Innowacji Erasmus+ InnHub Białystok.

Nabór wniosków o stypendia już się rozpoczął i trwa do wyczerpania miejsc. W całej Polsce dostępnych jest 6 tysięcy takich kont. Wniosek składa się online, a szczegóły można znaleźć na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Informacji udziela także Erasmus Plus In Hub działający w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Katarzyną Kochaniak: