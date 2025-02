Pieniądze na fotowoltaikę do wzięcia dla właścicieli domów w Białymstoku

5 lutego, 2025

Panele fotowoltaiczne na dachu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, fot. Hanna Kość Panele fotowoltaiczne na dachu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, fot. Hanna Kość

Mieszkańcy Białegostoku, którzy marzą o własnej instalacji fotowoltaicznej, mają szansę otrzymać dofinansowanie na ten cel. Miasto uruchamia kolejną edycję programu wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zainwestować w odnawialne źródła energii. W tym roku na ten cel przeznaczono 800 tys. zł, co pozwoli na sfinansowanie ponad 50 inwestycji. Nabór wniosków rozpoczyna się już w najbliższy poniedziałek, 10 lutego, i potrwa do końca sierpnia.

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

Program oferuje wsparcie finansowe dla osób decydujących się na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

– do 10 tys. zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,

– do 5 tys. zł na zakup magazynu energii.

Łącznie można więc otrzymać nawet 15 tys. zł, co znacząco obniży koszty inwestycji w ekologiczne rozwiązania energetyczne.

Dla kogo jest program?

Program skierowany jest wyłącznie do właścicieli domów jednorodzinnych. Niestety, mieszkańcy bloków czy wspólnot mieszkaniowych nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach tej inicjatywy. To ważne, aby przed złożeniem wniosku upewnić się, czy spełnia się kryteria programu.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać na trzy sposoby:

Osobiście – w Sali Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 (w dniach 10-14 lutego) lub w pokojach nr 1100 i 1101 na piętrze XI (od 17 lutego do 29 sierpnia). Pocztą – za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Białymstoku (ul. Słonimska 1). Elektronicznie – korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Warto pamiętać, że liczy się kolejność zgłoszeń, a pula środków jest ograniczona. Dlatego im szybciej złożysz wniosek, tym większe szanse na otrzymanie dofinansowania.

Program od lat cieszy się popularnością

Program dofinansowania do fotowoltaiki w Białymstoku realizowany jest od 2021 roku. Do tej pory miasto przeznaczyło na ten cel ponad 1,2 mln zł, co pozwoliło na wybudowanie 138 instalacji fotowoltaicznych. W tej edycji nabór wniosków trwa od 10 lutego do końca sierpnia, ale warto działać szybko, aby skorzystać z dostępnych środków.

Więcej informacji na temat programu oraz szczegóły dotyczące składania wniosków znajdziesz na oficjalnej stronie miasta Białystok lub w Biurze Obsługi Mieszkańca.

(pc)