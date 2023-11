Piątkowe koncerty w Białymstoku

21 listopada, 2023

W najbliższy piątek, 24 listopada, czeka nas wieczór pełen koncertów, które przeniosą nas w świat muzycznych historii – od nostalgicznych dźwięków Dire Straits po nowoczesne jazzowe interpretacje Republiki.

Fanów Dire Straits czeka wyjątkowe przeżycie w 6-ścian Pub. Solid Rock – Tribute Dire Straits zabierze słuchaczy w podróż przez hity jednego z największych zespołów lat 80-tych. Spokojne brzmienie, jazzowe, folkowe i bluesowe wpływy – wszystko to w ich wykonaniu. Przygotujcie się na „Money for Nothing”, „Sultans of Swing” i wiele innych przebojów, które uczynią wieczór niezapomnianym.

Po wyprzedanej wiosennej trasie promującej debiutancki album „Mały Książę,” Avi wraca na scenę i wystąpi w Klubie Gwint. Jego solowe dokonania zdobyły uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Materiał z „Małego Księcia” zabrzmi na żywo, tworząc atmosferę pełną emocji i znakomitej muzyki. Jesienna trasa obejmie sześć miast, a finałowy koncert odbędzie się w Warszawie.

Zmiana Klimatu stanie się areną energetycznego koncertu Peji / Slums Attack. Peja, artysta z ponad 25 złotymi i platynowymi wyróżnieniami za albumy długogrające, zapewni publiczności rapowe doznania na najwyższym poziomie. Zespół współpracował z amerykańskimi ikonami sceny muzycznej, a Peja zagrał blisko 200 koncertów na terenie Europy, USA i Kanady. Radio Akadera jest patronem medialnym powyższych wydarzeń.

Nie Teatr stanie się miejscem spotkania z projektem „Obywatel Jazz.” Grzegorz Ciechowski i Republika w jazzowo-rockowych aranżacjach – to propozycja duetu Bolewski&Tubis. Wykładowcy jazzu, obdarzeni pasją do muzyki, przeniosą słuchaczy w świat wyjątkowych interpretacji muzycznych. (hp)