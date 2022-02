Piąta fala rośnie w siłę. BTL odwołuje spektakle, Dramatyczny przekłada premierę

Luty 1, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Białostocki Teatr Lalek odwołuje spektakle. Powodem jest rosnąca liczba zakażonych koronawirusem. Placówka podjęła decyzję o wprowadzeniu przerwy repertuarowej.

Wstępnie przerwa ma potrwać do 13 lutego, ale niewykluczone, że zostanie wydłużona. Wszystko zależy od sytuacji epidemicznej w kraju.

– Z powodu niepokojąco wysokich, codziennych przyrostów liczby zakażonych koronawirusem – mając na uwadze bezpieczeństwo naszych widzów oraz pracowników – Białostocki Teatr Lalek podjął decyzję o wprowadzeniu przerwy repertuarowej. Prosimy o wyrozumiałość i zapraszamy do śledzenia naszych działań online. Szczegóły już wkrótce. Bądźcie zdrowi i dbajcie o siebie, a spotkamy się wszyscy w lepszych, bezpiecznych czasach – czytamy na stronie teatru.

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku nadal gra, ale z powodu choroby aktora musi przesunąć premierę najnowszej sztuki „Pomoc domowa” w reż. Witolda Mazurkiewicza. Widzowie mieli zobaczyć ten spektakl w nadchodzący weekend.

– Premiera spektaklu zaplanowana na 5 lutego, odbędzie się w nowym terminie: 4 marca, o godz. 19.00. Przedstawienia zaplanowane na 5, 6, 11, 12 i 13 ​lutego są odwołane – informuje Julita Stepaniuk, zastępca Kierownika Działu Komunikacji i Marketingu w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. – Tych z Państwa, którzy mają rezerwacje lub zakupione bilety zachęcamy do zmiany terminu i obejrzenia spektaklu w marcu lub kwietniu – dodaje.

Widzowie, którzy kupili już bilety mogą je zwrócić w kasie teatru znajdującej się przy ul. Suraskiej 1 w Białymstoku: od wtorku do soboty w godz. od 14:00 do 20:00, w niedziele od godz. 12:00 do 14:00. (mt)