PCK prowadzi licytację koszulek z autografami piłkarzy Jagiellonii Białystok

11 września, 2023

Fot.: Hanna Kość Fot.: Hanna Kość

Młodzi kibice Jagielloni Białystok mogą zdobyć koszulkę z autografami piłkarzy Dumy Podlasia, a jednocześnie pomóc dzieciom. Podlaski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzi aukcję 21 koszulek, w które była ubrana dziecięca eskorty podczas meczu Jagiellonii.

Licytacja prowadzona jest w ramach akcji „Niektóre marzenia są do spełnienia”.

– 5 maja bieżącego roku byliśmy zaproszeni do oprawy meczy w postaci dzieci ubranych w bluzeczkach Polskiego Czerwonego Krzyża, jak również podczas meczu prowadzona była zbiórka na rzecz dzieci – mówi Elżbieta Paszkowska, dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku.

Aukcja prowadzona jest na funpagu Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

– Tam jest specjalnie przypięty post. Pod tym postem są zdjęcia z koszulkami, licytujemy każdy rozmiar oddzielnie – tłumaczy Ewelina Sadowska-Dubicka, koordynatorka ds. komunikacji i pozyskiwania dochodów PCK w Białymstoku. – Wystawiliśmy cenę wywoławczą 50 zł, przebijamy o 5 zł i licytujemy do piątku (15.09) tak, żeby przed najbliższym meczem Jagiellonii koszulki mogły trafić do małych kibiców. Kibicowanie w takiej koszulce to czysta przyjemność, jak również świadomość, że dzięki temu można było pomóc.

Środki z licytacji zostaną przeznaczone na wsparcie najmłodszych i najbardziej potrzebujących podopiecznych PCK. (hk)