PB zacieśniła współpracę z RDLP. Uruchomione zostaną studia podyplomowe, będą prowadzone badania naukowe

Kwiecień 5, 2022

źródło: PB/ Fot. Gabriela Kościuk źródło: PB/ Fot. Gabriela Kościuk

Politechnika Białostocka i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych będą wspólnie odpowiadać na współczesne problemy i potrzeby środowiska leśnego. Uczelnia i instytucja zacieśniły współpracę, która trwa już od 12 lat.

Strony podpisały porozumienie na czas nieokreślony, podczas oficjalnego spotkania.

– Porozumienie wzmacnia i rozszerza zakres współpracy, która funkcjonuje od wielu lat. W strukturze Politechniki Białostockiej mamy między innymi Instytut Nauk Leśnych, który kształci przyszłych leśników. Naukowcy z tego instytutu prowadzą szeroko zakrojone innowacyjne badania m.in. dotyczące środowiska przyrodniczego lasów. W ten sposób Dyrekcja Lasów Państwowych staje się naturalnym partnerem dla Politechniki, jeśli chodzi o współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Porozumienie otwiera nowe możliwości współpracy, uzupełnia o nowe formy – mówi rektor Politechniki Białostockiej dr hab.inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Jedną z takich form będzie uruchomienie studiów podyplomowych, związanych z ochroną środowiska oraz szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

– Ten temat jest bardzo na czasie. Szacowanie zawsze było bardzo kontrowersyjne, były skargi tych osób, które ponosiły szkody. Dlatego myślę, że ta wiedza wyniesiona z Politechniki Białostockiej będzie korzystnie wpływała na nasze działania, a także na sam las – mówił Andrzej Nowak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Politechnika i Regionalna Dyrekcja będę także prowadzić badania dotyczące zmian klimatycznych i ich wpływu na ekosystem lasów.

– Innym elementem jest kwestia ocieplenia klimatu i konieczności przebudowy drzewostanu. W tej chwili zmiany przebiegają dynamicznie, które dotyczą m.in. składu gatunkowego lasu, jest to związane z chorobami, szkodnikami, ale pierwotnym elementem, który wywołuje je są zmiany klimatyczne. Mamy do czynienia z wycofywaniem się jesionu, którego straciliśmy praktycznie w 95% . Mamy problem ze świerkiem, który też się wycofuje się z naszych terenów. Okazuje się, że nawet sosna jest zagrożona. I wszystko to powoduje, że konieczne jest prowadzenie badań, z uwzględnieniem tych aktualnych sytuacji i wskazań na przyszłość – wyjaśniał dyrektor Instytutu Nauk Leśnych PB prof. Sławomir Bakier.

Współpraca obejmuje także dydaktykę, organizację zajęć terenowych, praktyk studenckich, konferencji naukowych, a także tworzenie prac dyplomowych. (ea)