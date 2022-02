Politechnika Białostocka wyremontuje zabytkowy samolot. To jeden z elementów współpracy uczelni z Muzeum Wojska

Luty 15, 2022

źródło: PB/fot. Gabriela Kościuk źródło: PB/fot. Gabriela Kościuk

Od wyremontowania zabytkowego samolotu rozpocznie się zacieśnienie współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Muzeum Wojska w Białymstoku. Uczelnia i instytucja podpisały umowę, która jest kontynuacją wspólnych działań, choć były one dotychczas realizowane głównie z Wydziałem Architektury. Teraz będą w nie zaangażowane także inne wydziały.

– Mamy przede wszystkim dwa obszary działania. Kształcenie, czyli studenci różnych wydziałów oraz kół naukowych będą mogli podejmować tematy, które są osadzone w rzeczywistości i często są niestandardowe, więc trudne je realizować jedynie przy użyciu komputera. Ponadto studenci będą mogli odbywać staże i praktyki. Wspólnie z Muzeum Wojska będziemy ubiegać się również o granty – mówi prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB.

Pierwszym wspólnym działaniem Politechniki Białostockiej i Muzeum Wojska będzie odrestaurowanie samolotu myśliwskiego, który został wyprodukowany w Polsce na podstawie licencji MIG -15. Konstrukcja jest jednosilnikowa i waży około pięciu ton.

– To jest obiekt zabytkowy, pięćdziesięcioletni samolot, który w naszych zbiorach jest od lat siedemdziesiątych, natomiast jest on w złym stanie. Udało nam się dzięki Budżetowi Obywatelskiemu stworzyć Park militarny, w którym będą prezentowane obiekty tego typu. Zanim, jednak go pokażemy musimy go wyremontować i pojawiło się pytanie, jak go odrestaurować? Stąd też pomysł, żeby skorzystać z pomocy specjalistów Politechniki Białostockiej, którzy powiedzieli, że podejmą się tego zadania. I od tego zaczynamy – mówił dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski.

Prace nad renowacją samolotu już się rozpoczęły.

– Planujemy tą konstrukcję rozmontować, obecnie samolot znajduje się na terenie jednostki Straży Granicznej. Konstrukcja zostanie przewieziona na Wydział Mechaniczny, gdzie poddana zostanie gruntownej renowacji powłoki lakierniczej. Następnie tą konstrukcję wzmocnimy od wewnątrz, zostanie zdemontowany silnik, który postaramy się wyeksponować na oddzielnym standzie. Konstrukcja wewnątrz zostanie wzmocniona, tak żeby można było w kolejnych etapach ją podwiesić na wysokości około czterech metrów, żeby zwiedzający mieli wrażenie, że ten samolot startuje – wyjaśniał prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB.

Park militarny, w którym będzie prezentowany samolot po konserwacji studentów i pracowników Politechniki Białostockiej, zostanie otwarty w połowie maja, przy ul. Węglowej. (ea)